運輸工控意圖毁壞 官拒控方呈拉人後5小時堵路片

【明報專訊】去年民陣7．1遊行首度被禁，仍有大批市民上街。22歲運輸工人涉當日遊行前，在銅鑼灣被搜出藏有鐵筆及剪鉗而被捕。他否認一項管有物品意圖摧毁或損壞財產罪，昨日在東區裁判法院受審。控方一度欲呈上一段被告被捕5小時後附近堵路的片段，遭裁判官質疑「用5個鐘頭後嘅事，推論佢（被告）5個鐘頭前損壞財物的意圖，咁對被告公唔公道呢？」，最終拒絕影片呈堂。
官質疑對被告不公 與案無關
被告曾嘉朗（22歲）報稱運輸工人，被控於2020年7月1日在銅鑼灣白沙道4號外，管有一支鐵筆及一把剪鉗，意圖摧毁或損壞財產。辯方甫開庭便指出，控方欲呈堂的新聞片段，當中堵路在被告被捕5小時後出現，與本案沒有關連。控方承認片段拍不到被告或其他人損毁財物，只拍到路面上有磚塊，惟強調事前網上有人號召遊行，被告只是在行動前被捕，故在時間地點上有關連。
裁判官王證瑜表示，片段沒顯示任何毁壞財產的行為，加上堵路事件發生在被告被捕後超過5小時，對被告的不公平程度超越其證供價值，故裁定片段不可呈堂。
拘捕被告的警員鄭子俊供稱，當日他與同袍在銅鑼灣一帶巡邏，看見包括被告的3名男子突然掉頭急步走，遂上前截查，在被告背囊中搜出涉案物品。
被告在查問下表示「我屋企做裝修，阿哥好耐之前畀我」，無解釋攜帶物件外出的原因，於是拘捕被告。案件押後7月16日裁決。
【案件編號：ESCC 2793/20】
（反修例風暴）
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