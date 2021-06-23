運輸工控意圖毁壞 官拒控方呈拉人後5小時堵路片

官質疑對被告不公 與案無關

被告曾嘉朗（22歲）報稱運輸工人，被控於2020年7月1日在銅鑼灣白沙道4號外，管有一支鐵筆及一把剪鉗，意圖摧毁或損壞財產。辯方甫開庭便指出，控方欲呈堂的新聞片段，當中堵路在被告被捕5小時後出現，與本案沒有關連。控方承認片段拍不到被告或其他人損毁財物，只拍到路面上有磚塊，惟強調事前網上有人號召遊行，被告只是在行動前被捕，故在時間地點上有關連。

裁判官王證瑜表示，片段沒顯示任何毁壞財產的行為，加上堵路事件發生在被告被捕後超過5小時，對被告的不公平程度超越其證供價值，故裁定片段不可呈堂。

拘捕被告的警員鄭子俊供稱，當日他與同袍在銅鑼灣一帶巡邏，看見包括被告的3名男子突然掉頭急步走，遂上前截查，在被告背囊中搜出涉案物品。

被告在查問下表示「我屋企做裝修，阿哥好耐之前畀我」，無解釋攜帶物件外出的原因，於是拘捕被告。案件押後7月16日裁決。

【案件編號：ESCC 2793/20】

（反修例風暴）