港聞

港聞二

運輸工控意圖毁壞 官拒控方呈拉人後5小時堵路片

【明報專訊】去年民陣7．1遊行首度被禁，仍有大批市民上街。22歲運輸工人涉當日遊行前，在銅鑼灣被搜出藏有鐵筆及剪鉗而被捕。他否認一項管有物品意圖摧毁或損壞財產罪，昨日在東區裁判法院受審。控方一度欲呈上一段被告被捕5小時後附近堵路的片段，遭裁判官質疑「用5個鐘頭後嘅事，推論佢（被告）5個鐘頭前損壞財物的意圖，咁對被告公唔公道呢？」，最終拒絕影片呈堂。

官質疑對被告不公 與案無關

被告曾嘉朗（22歲）報稱運輸工人，被控於2020年7月1日在銅鑼灣白沙道4號外，管有一支鐵筆及一把剪鉗，意圖摧毁或損壞財產。辯方甫開庭便指出，控方欲呈堂的新聞片段，當中堵路在被告被捕5小時後出現，與本案沒有關連。控方承認片段拍不到被告或其他人損毁財物，只拍到路面上有磚塊，惟強調事前網上有人號召遊行，被告只是在行動前被捕，故在時間地點上有關連。

裁判官王證瑜表示，片段沒顯示任何毁壞財產的行為，加上堵路事件發生在被告被捕後超過5小時，對被告的不公平程度超越其證供價值，故裁定片段不可呈堂。

拘捕被告的警員鄭子俊供稱，當日他與同袍在銅鑼灣一帶巡邏，看見包括被告的3名男子突然掉頭急步走，遂上前截查，在被告背囊中搜出涉案物品。

被告在查問下表示「我屋企做裝修，阿哥好耐之前畀我」，無解釋攜帶物件外出的原因，於是拘捕被告。案件押後7月16日裁決。

【案件編號：ESCC 2793/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕東區裁判法院 管有物品意圖摧毀或毀壞財產 民陣七一遊行 反修例運動

上 / 下一篇新聞

聯國人權專員：國安法致寒蟬 稱不止懲治 林鄭：起阻嚇才能發揮最大效能
聯國人權專員：國安法致寒蟬 稱不止懲治 林鄭：起阻嚇才能發揮最大效能
動新聞總監已辭職 路透：《蘋果》電費也交不到
動新聞總監已辭職 路透：《蘋果》電費也交不到
李月華：紅線變紅海 今日《蘋果》明日他媒
李月華：紅線變紅海 今日《蘋果》明日他媒
讀者赴將軍澳廠留影 何栢良對《蘋果》又愛又恨
讀者赴將軍澳廠留影 何栢良對《蘋果》又愛又恨
網民備份《蘋果》報道 IT界倡開放CC授權
網民備份《蘋果》報道 IT界倡開放CC授權
壹傳媒原定下周公布業績 分析師：預咗出唔到
壹傳媒原定下周公布業績 分析師：預咗出唔到
林鄭：任內籌備23條 料難完成立法 03年倡「公眾利益」辯護理由 葉劉：當年冇收貨 今日未必有
林鄭：任內籌備23條 料難完成立法 03年倡「公眾利益」辯護理由 葉劉：當年冇收貨 今日未必有
當年拒白紙草案諮詢 50萬人遊行反對 撤回立法
當年拒白紙草案諮詢 50萬人遊行反對 撤回立法
研不當宣誓法律後果 林鄭：爭取月內安排區議員宣誓
研不當宣誓法律後果 林鄭：爭取月內安排區議員宣誓
電車廣告賀中共建黨百年
電車廣告賀中共建黨百年
新站通車 九龍城舖憂租金跳升 疫下租值跌今年勢抬價 學者料高級食肆進駐
新站通車 九龍城舖憂租金跳升 疫下租值跌今年勢抬價 學者料高級食肆進駐
生活環境好 土瓜灣公務員樓居民不願拆遷
生活環境好 土瓜灣公務員樓居民不願拆遷
市建局冀提高融資額度 油旺加快重建研發展商參與
市建局冀提高融資額度 油旺加快重建研發展商參與
青年涉堵路警對細節無印象 官質問：究竟你講乜？
青年涉堵路警對細節無印象 官質問：究竟你講乜？
涉管有假HPV疫苗 醫療公司罰4萬董事脫罪
涉管有假HPV疫苗 醫療公司罰4萬董事脫罪
警涉持刀挾女威脅妻 須還押索精神報告
警涉持刀挾女威脅妻 須還押索精神報告
監警新主席王沛詩首晤傳媒拒答問 發言稱倘投訴機制被濫用 保護警員免受攻擊
監警新主席王沛詩首晤傳媒拒答問 發言稱倘投訴機制被濫用 保護警員免受攻擊
美銀律師襲警罪成還押 友代發聲明斥「離譜」
美銀律師襲警罪成還押 友代發聲明斥「離譜」
港首間中醫醫院交浸大營運
港首間中醫醫院交浸大營運
姚思榮冀港澳通關初期每日5000人 指澳門要求本港28日無本地確診
姚思榮冀港澳通關初期每日5000人 指澳門要求本港28日無本地確診
7宗輸入涉6印傭 嘉魯達印航禁抵港
7宗輸入涉6印傭 嘉魯達印航禁抵港
漁署至今驗386動物 17貓狗染疫 無病徵
漁署至今驗386動物 17貓狗染疫 無病徵
梁頌恆衝立會案終極上訴：須證集結意圖令人「害怕」
梁頌恆衝立會案終極上訴：須證集結意圖令人「害怕」
港鐵全線裝300部AED 供乘客取用施救
港鐵全線裝300部AED 供乘客取用施救
私吞公款逾2400萬 板前壽司前會計經理認罪還押
私吞公款逾2400萬 板前壽司前會計經理認罪還押
官地棄車處置成效 申訴專員展調查
官地棄車處置成效 申訴專員展調查
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】憂囚友得物無所用 用消費券 石牆花倡監房設購物日
【Emily】憂囚友得物無所用 用消費券 石牆花倡監房設購物日
【Emily】屋苑無諮詢拆乒乓波石枱 惹街坊投訴
【Emily】屋苑無諮詢拆乒乓波石枱 惹街坊投訴
【Emily】投訴港台稱蔡英文「總統」 通訊辦裁欠理據
【Emily】投訴港台稱蔡英文「總統」 通訊辦裁欠理據
【Emily】建制百活動慶回歸 頭炮戲曲中心上演
【Emily】建制百活動慶回歸 頭炮戲曲中心上演
【Emily】「青年感絕望」 民研：「港人」身分認同跌
【Emily】「青年感絕望」 民研：「港人」身分認同跌
【Emily】漁署：將610野豬搬離民居
【Emily】漁署：將610野豬搬離民居