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監警新主席王沛詩首晤傳媒拒答問 發言稱倘投訴機制被濫用 保護警員免受攻擊

【明報專訊】建制派「班長」廖長江之妻王沛詩本月初接任監警會主席一職，她昨日首次見傳媒，發言約5分鐘後離開，稱有其他工作。記者追問她如何維持監警會公開透明和向公眾負責的原則，以及如何評價目前的警民關係，她均沒有回答。她在「開場白」表示，監警會處理投訴時，若證實個別警員有過失便會指出；若有人濫用機制，監警會將保護警員免受惡意攻擊，「還他們一個公道」。

稱另有公務 發言5分鐘離開

監警會昨午與警方投訴警察課舉行聯席會議，及後設傳媒簡報會。這是王沛詩上任監警會主席後首次見傳媒，傳訊部人員在記者會前10分鐘向在場記者說王有其他公務，發言5分鐘後便會離開。記者會開始後，有記者要求直接跳到答問環節，主持人稱要讓王先發言。

王沛詩說很榮幸獲委任為監警會主席，感謝前主席梁定邦的貢獻及其他委員的努力。她稱監警會處理投訴時以證據為依歸，若有充分證據證實個別警員有過失，不論其職級或職位，會方定當指出。同時，她說若發現有人濫用機制，作出無理或虛假投訴，監警會亦會不偏不倚，「保護維持治安的警務人員，避免他們受到惡意攻擊，還他們一個公道」，讓投訴人和被投訴人得到公平公正的對待。

記者追問如何評價警民關係

沒有回應

王沛詩發言後隨即離開，記者追問她為何不答問題、如何維持監警會公開透明和向公眾負責的原則、如何評價目前警民關係，她均沒回應。在席的監警會宣傳及意見調查委員會主席陳錦榮說，知道主席有預先的安排，配合不到時間，「但佢都好尊重傳媒交流嘅機會，所以特登嚟講咗佢想講嗰樣嘢」。他說相信主席並非不想交流，籲記者不要誤會，將來也有許多交流機會。

反修例逾480投訴 6指控證屬實

對於反修例事件衍生的投訴個案，署理秘書長梅達明表示，在投訴警察課已遞交484宗投訴個案的報告中，監警會已通過369宗，其中90宗經全面調查，至今6項指控證明屬實，包括3項涉粗言穢語、1項不禮貌、1項疏忽職守及1項濫用職權；1項疏忽職守指控被列為「無法完全證明屬實」；另3項疏忽職守指控為「未經舉報但獲證明屬實」。至於監警會在反修例專題審視報告提出的52項建議，警方累計已完成32項，最近完成的6項主要涉及情報蒐集與風險評估。

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