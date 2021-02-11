涉管有假HPV疫苗 醫療公司罰4萬董事脫罪

官稱未能證明董事知情或疏忽

兩名被告分別為「港健醫療集團有限公司」及公司唯一董事張維瑄（55歲）。代表公司的律師求情指，公司在2018年11月成立，未有證據指出該些佔極少數的假疫苗曾經供顧客使用，日後會加倍注意、監管和提供培訓，重犯機會低，不過遭裁判官鄭紀航質疑公司只是「空口說白話」。

根據負責監控醫藥的生產商職員證供，涉案疫苗的鋁含量低於0.1mg/ml，不足以令身體產生免疫反應，而且真貨應有白色沉澱物，惟涉案疫苗卻呈清澈狀態；鄭官先裁定涉案疫苗虛假，並指公司已有一段時間處理及訂購疫苗的經驗，應能發現假疫苗的問題，惟仍將6支假疫苗與逾400支真疫苗放在一起，明顯是有意圖將假疫苗供顧客使用，因此裁定公司罪成。

【案件編號：ESCC1352、ESS 12079/20】