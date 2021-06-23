港聞

港聞二

青年涉堵路警對細節無印象 官質問：究竟你講乜？

【明報專訊】一名17歲青年涉在去年2月凌晨在大埔公路元洲仔段馬路以欄杆堵路，被控一項在公眾地方造成阻礙罪，昨在粉嶺裁判法院否認控罪而受審。控辯雙方就被告的口頭招認及補錄供詞有爭議。當辯方律師問及拘捕警員細節時，他多番表示無印象，裁判官黃國輝質疑：「咩係冇印象？有冇定唔記得？」、「冇咪冇出現過，究竟你講乜，證人？」

警指被告認幫手搬鐵欄 辯方：無提過

被告葉秉智（17歲）被指在去年2月24日在大埔公路元洲仔段街留下一條欄杆，對車輛造成阻攔，被控一項在公眾地方造成阻礙罪。拘捕被告的警員徐綺超作供時稱，當時接報有人在元洲仔公園附近堵路，遂與4名同僚在附近兜截。徐看到身穿灰衣的被告駕着單車，表現慌張及想掉頭，於是截停他，搜身時發現士巴拿及六角匙。

着被告簽名可見父親 警：腦海無呢個畫面

徐續說被告在查問下聲稱有份幫手搬鐵欄堵路，但沒有拆鐵欄，這些工具用來修理單車。

不過辯方在盤問時提到，被告並沒有提到幫手搬鐵欄堵路，被截查後被告多次要求致電父親不果，一名白衫姓鄺警長更問被告：「你啤乜嘢？」被告與當時一同被截查的年輕人帶返警署，鄺曾指「好小事，搵警司警誡就得」，徐向被告說「簽名就可以見爸爸」，但徐回應稱「我腦海冇呢個畫面出現過」，黃官遂斥：「咩係冇印象？有冇定唔記得？」、「冇咪冇出現過，究竟你講乜，證人？」案件押後明天再續。

【案件編號：FLCC 1590/20】

相關字詞﹕粉嶺裁判法院 在公眾地方造成阻礙罪 大埔 堵路

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