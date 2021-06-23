港聞

港聞二

市建局冀提高融資額度 油旺加快重建研發展商參與

【明報專訊】市建局早前稱未來5年將斥資逾1000億元作重建及建築開支，料可提供約1.8萬個單位。市建局行政總監韋志成昨在立法會發展事務委員會表示，未來融資方式包括發債及借貸，現時市建局的借貸上限為60億元，會先要求政府提高有關額度，今年亦希望聘請財務顧問跟進。

發展局考慮納轉移地積比建議

發展局長黃偉綸昨在會上回應，政府對市建局上調借貸上限的態度正面，如重建地盤附近有合適的政府土地，亦會積極研究批予市建局。

至於油旺地區規劃研究，黃偉綸表示，市建局已基本完成研究，當局正與市建局商討落實細節，期望有助加快重建，並透露當局願意積極探討轉移地積比，將一幅地的地積比轉移另一幅地的建議，「令兩幅地能造福到社區」，亦會研究讓私人發展商參與舊區重建，形容單憑市建局不可能完成所有舊區重建，屆時會再到立法會講解。

短期內重啟「需求主導」重建項目

民建聯鄭泳舜關注，市建局會否考慮重新開展2017年起暫停的「需求主導」重建項目。韋志成表示，短期內會有新的需求主導試點項目，指出在現時規劃先行下，會先劃出需考慮進行更新的區域，再調查了解該區業主的重建意願。韋又稱，以往的需求主導的項目，地盤一般較細及零散，難整個社區重整規劃，亦會對日後的更新規劃造成限制。

相關字詞﹕市區重建 黃偉綸 韋志成 市建局 油旺研究

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