生活環境好 土瓜灣公務員樓居民不願拆遷

開荒牛策劃建造 保社區舊貌

雖然逾50年樓齡，該區合作社外貌保養得宜，不少社員均稱，每隔6、7年便維修。以第一代社員李先生所住的合作社為例，各單位的露台均由紙皮石鋪成，自豪地稱「全條街最靚係我哋」，不時有電影公司詢問可否借場拍攝。

現年86歲的李先生自言算是開荒牛，當年獲批地後社員自行找建築師畫則，亦見證住一座石山劈成現時的樂民新村，老舖、鄰居以至整個社區的模樣，直至2013年土瓜灣站動工也沒大變化，原以為經歷數年的沙塵滾滾，可享受毗鄰港鐵站的便利，豈料市建局去年宣布或將此處重建，認為如非港鐵通車，或許「連眼尾都唔會望吓我哋」。

曾三代同堂 猶如祖屋

現年60歲的七叔，60年代隨任職護士的母親搬入當時偏僻的靠背壟道，1000呎單位曾住上三代人，他指當年一家由澳門來港，合作社猶如他們的祖屋，只希望數年後子女由外國讀完書後，能重返原址。