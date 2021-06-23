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新站通車 九龍城舖憂租金跳升 疫下租值跌今年勢抬價 學者料高級食肆進駐

【明報專訊】港鐵屯馬線本月27日全線通車，宋皇臺及土瓜灣兩個新車站啟用，令鐵路首次貫通九龍城區，沿線商舖將迎來新轉變。差餉物業估價署數據顯示，九龍城區整體商舖總租值平均按年下跌約5%。有租戶表示，屯馬線自動工以來，連帶疫情已令附近一帶人流減少，擔心新鐵路效應下，會令業主大幅加租。有學者認為，屯馬線全線通車後將帶來更多人流，料區內商舖租值上升，相信該區數年內會呈現大變化，例如吸引部分高級食肆進駐。

明報記者 陳詠欣 黃俊鋒

差估署資料顯示，至2021年4月1日，九龍城區共有7620間舖位，涉及總應課差餉租值約31.5億元，即平均每間舖位的租值約為41.3萬元，較2020年的約43.6萬元下跌約5%。若對比2012年、即沙中線工程展開時，當年平均每間舖位的租值約27.9萬元，即9年來該區的租值平均增約48%。

食肆盼「起碼一年半載緩衝」

本報抽查九龍城區部分地舖租值，普遍按年錄得下跌或不變（見表），其中泰菜雲集的九龍城南角道，隨着宋皇臺站開通後，市民只需步行5分鐘便可抵達。毗鄰鐵路站的泰菜館老闆詹先生稱，近期有朋友向他查詢是否頂讓店舖，惟他沒此意欲，估計是業主有意「抬價」，預計9月租約到期後，租金可能由現時5萬元升至6萬甚至7萬元。詹指，自車站工程動工以來，店舖附近一直沙塵滾滾，連帶疫情令客流減少，稱「有港鐵站當然好啲，但起碼畀返一年半載緩衝，開都未開就話要加」。

代理頻問賣舖 業主：預咗被收購

現時南角道一帶不少店舖已被地產商收購，在南角道自置地舖售賣茶葉的劉先生指，現址已開業50年，近年不時也有地產代理致電查詢會否賣舖，他均直接拒絕，「如果我賣得畀佢，我都退休啦！」但他認為始終會有「出手」的一日，形容「住得舊樓都預咗」。

至於一站之距的土瓜灣站，在市建局多項重建推進下，舊區面貌早已大為變遷，其中昔日車房林立的啟明街、鴻福街、榮光街及銀漢街一帶，自2016年起被市建局納入重建，前年地政總署更以《收回土地條例》收回未遷走舖位，車房與小店各散東西。

其中進駐鴻福街20多年的車房東主袁先生前年被收回土地後，過去一年多到深水埗、牛頭角、觀塘尋找地舖，終在上月選擇搬返土瓜灣，選中數街之隔的長寧街。他說，現舖與舊舖面積同為800多呎，但月租由以往1萬多倍增至3萬多元，不過相較其他地區同類舖位已便宜最少一半。

土瓜灣同區遷舖 租金倍升兼失舊客

袁先生說，雖然暫保車房，但舊客卻流失三分之一，目前租約尚餘年半才屆滿，他已開始為未來租金懊惱，「愈遲（租）愈貴，啲業主一定加」。

同在鴻福街開店20多年、本身是當區居民的士多老闆王女士稱，一年多前搬至對面的玉成街，惟3月玉成街地舖亦被納入重建範圍。她直言已「習慣咗喺呢條街」，回想昔日最熱鬧時，每天收工時街坊都會排隊買東西，「𠵱家幾時都冇人買嘢」。

王女士續稱，不認為區外人會因鐵路開通特地前來；至於日後若再被收地會否另覓店面，她無奈地說要視乎租金，但坦言不太想搬。

中大商學院高級講師李兆波表示，過去兩年受到疫情及社會事件影響，舖位租值普遍下跌，但隨着屯馬線通車後將帶來人流，預期九龍城區面貌呈現較大變化，相信未來區內舖位租值將持續上升，料吸引部分高級食肆等高消費的商舖進駐。

區議員：通車前已加租三成 逼走小店

民主黨九龍城區議員馬希鵬表示，已有業主在屯馬線開通前加租，當中馬頭圍道一帶已有數間餐廳或小店遷出，以他所知有食肆租戶商討新租約時，遭業主加租三成，最終因無力負擔而遷走，目前難以在區內物色同類舖位繼續經營。

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