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研不當宣誓法律後果 林鄭：爭取月內安排區議員宣誓

【明報專訊】公職人員宣誓條例通過逾月，政府仍未公布區議員宣誓詳情，特首林鄭月娥昨表示，當局仍要釐清宣誓不當的法律後果，爭取未來一個月安排宣誓。去年曾簽署「墨落無悔」聲明的公民黨及新民主同盟，前者近日再有退黨潮，公民黨主席梁家傑認為，區議員會否被DQ（取消資格）取決於「政權意志」，不認為「退黨能保平安」。新民主同盟正商討是否解散，該黨輪任召集人任啟邦透露，解散的呼聲較高，最快明日開會決定。

回應退黨潮 梁家傑：未能保平安

公民黨近日有11名區議員退黨，黨內尚餘5名區議員。梁家傑表示，該黨區議員能否宣誓過關取決於「政權意志」，「想不到還能做什麼來增加他們（區議員）的安全系數」。他表示，不認為退黨有助通過宣誓，引述建制派報章稱，「公民黨簽署『墨落無悔』、開（民主派初選）票站的時候，你（當時）是黨員（現在）就是黨員」。

新同盟商解散 任啟邦：共同進退

至於新民主同盟，該黨大埔區議員任啟邦表示，上周有報章稱黨內所有區議員將被DQ，再次引發解散政黨的討論。他稱，上周六黨員曾開會，「傾向解散的人較多」，又透露暫定明日召開執委會，投票決定是否解散。多名新民主同盟成員早前因民主派初選案或拒絕宣誓而退黨，由19名區議員減至8名，被問為何不以退黨取代解散，任啟邦解釋黨員希望共同進退。

多名區議員近日退出公民黨，林鄭月娥昨日出席行會前見記者，被問做法能否增加宣誓過關的安全系數。林太表示，「有些區議員希望爭取可以成功宣誓，從而作了一些舉措，這個我不可以評論。」她說，政府會依法辦事，法律已列明正面與負面清單，宣誓人需檢視自己有否做過負面清單上的行為，從而影響宣誓是否被視為有效。

相關字詞﹕新民主同盟 公民黨 區議員宣誓 林鄭月娥

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