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林鄭：任內籌備23條 料難完成立法 03年倡「公眾利益」辯護理由 葉劉：當年冇收貨 今日未必有

【明報專訊】繼保安局長李家超表示《基本法》23條立法「研究工作沒有停頓過」，特首林鄭月娥昨日回應稱，餘下一年任期會爭取盡量做23條立法籌備工作，但無能力可完成整個立法。2003年主責23條立法的保安局前局長、現任行會成員葉劉淑儀回覆查詢稱，政府應「先研究後諮詢」，透露2002年9月推出諮詢文件前，研究就做了數個月。她認為，政府的籌備應包括研究現行法例，舉例當年為23條立法而修訂的《官方機密條例》太古老及已過時。

當年是「23條關注組」成員的資深大律師湯家驊昨回覆查詢稱，早已提出23條立法要做長時間、廣泛諮詢，擔心重蹈修訂《逃犯條例》倉卒立法的問題。當年「23條關注組」另一成員、公民黨主席梁家傑回應是否需要做23條立法時稱，香港已經很「殘」，憂慮很快進入「處處禁區、度度紅海」的地步。

叛國煽叛竊機密等國安法未涵蓋

港區國安法涵蓋分裂國家、顛覆、恐怖活動及勾結外國勢力4項罪行，首兩項罪行23條有涵蓋；而23條提及「叛國」、「煽動叛亂」、「竊取國家機密」、「外國政治組織或團體在香港進行政治活動」、「香港政治組織或團體與外國政治組織或團體建立聯繫」等5項罪行，港區國安法則未有涵蓋。

根據港區國安法第七條，香港特區應當盡早完成基本法規定的維護國家安全立法，完善相關法律。

特首林鄭月娥昨在行會前被問到會否啟動23條立法工作時稱，需要兩手準備，包括籌備23條立法，以及梳理或激活現行法律以鞏固維護國家安全的工作；而23條立法由保安局牽頭。

保安局前局長葉劉淑儀接受查詢時稱，現屆政府「做唔切立法」，但現時23條立法「無咁迫切」，因港獨、外國干預已有港區國安法規限。她提到，政府的籌備應包括研究現行法例，以至法庭日後就《港區國安法》案件的判辭。她稱，當年因23條所修訂的罪行，例如官方機密法是古老法例，如按該條例「用航拍機影軍營都可能犯法」，又稱英國最近亦研究是否要更新「間諜罪」。至於能否用回當年的建議，她稱未必可以，例如當年披露官方機密，傳媒可以公眾利益辯護，「當年冇收貨，今日未必可以再畀你」。

行政會議成員湯家驊稱，雖然23條的7宗罪現時有法律規管，但不完善，「一旦出事會引起軒然大波」。他認為23條中未被《港區國安法》涵蓋的部分，例如叛國罪等爭議不大；但有部分定義要釐清，如國家機密、與外國政治組織聯繫等，就國家機密的定義方面，他擔心會影響傳媒。他說，不相信可以用2003年的23條立法建議，因為時勢不同。

湯家驊指叛國罪須設陪審員「不切實際」

湯家驊又認為，若按2003年的23條，最高可判終身監禁的叛國，必須有陪審員審訊，是不切實際，因世界各國的國安法牽涉到國家機密，都難以讓陪審團審訊。他稱，自己做大律師多年，「信法官多過陪審團」。

梁家傑料未來草案非2003年標準

梁家傑認為，即使完成23條立法，《港區國安法》亦不會撤回，因法例創造了「自成一體」的系統，包括律政司專門檢控部門、國安法「指定法官」、駐港國安公署等， 稱如無國安法，這些部門便無「立足之處」。梁認為，未來的23條草案，不會恢復2003年的標準，否則國安法不會那麼「絕」，「邏輯上不會走回頭路」。

相關字詞﹕港區國安法 林鄭月娥 基本法23條 李家超 基本法

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