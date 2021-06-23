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壹傳媒原定下周公布業績 分析師：預咗出唔到

【明報專訊】壹傳媒（0282）原定於6月28日公布今年3月底止年度業績，隨集團旗下主要營運業務香港《蘋果日報》有可能停刊，能否如期下周一公布業績及召開股東會已成疑問。目前壹傳媒正在停牌，按香港上市規則，長期停牌有可能被勒令退市。本報昨日曾向證監會查詢有否收到股東投訴，該會並無評論。

壹傳媒未就公布業績有任何更新

截至昨晚，壹傳媒暫仍未就下周一公布業績有任何更新。有不願具名會計界人士稱，雖然壹傳媒即將公布的業績是截至今年3月底止財政年度，理論上不直接涉及近期蘋果日報停牌、資產凍結等事宜，但核數師需要考慮包括期結日後等各種情况，以決定是否出具無保留意見，再簽署核實，因此會否影響公司刊發業績，仍存不確定因素。

香港股票分析師協會副主席郭思治表示，以壹傳媒現時的發展，「要預咗出唔到業績，股東亦無咩可以做」。他認為，可能要等待當局調查完結，才能確定尚有多少資產可以分派給股東。根據中央社報道，台灣《蘋果日報》工會理事長陳嘉恩對該報會否受到母公司影響方面表示，目前未有收到通知，暫無影響。

若失主營業務 港交所可令退市

《蘋果日報》的命運將在周五揭曉，目前正在停牌的母公司壹傳媒上市地位亦有可能受影響。有熟悉上市規則人士指出，倘若結束《蘋果日報》，相當於壹傳媒失去一項主營業務，一旦港交所（0388）認為沒有足夠業務維持上市，可以勒令公司退市；即使港交所沒有直接出手，若果壹傳媒停牌超過18個月，同樣可能因此而被取消上市地位。

相關字詞﹕陳嘉恩 郭思治 蘋果日報 壹傳媒

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