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網民備份《蘋果》報道 IT界倡開放CC授權

【明報專訊】《蘋果日報》是否停刊最遲後日揭盅，有網民編寫程式備份及上載《蘋果》昔日報道，亦有人呼籲《蘋果》將所有內容透過非牟利組織共享創意（Creative Commons，CC）開放授權，讓網民可放心備份，避免侵權。

網誌每60秒上載兩篇圖文報道

本報發現，一個名為「dAppleDaily」的網誌自6月創立以來，截至昨晚9時已上載超過1400篇圖文並茂的《蘋果》報道，並以約一分鐘兩篇的速度持續更新。該網站稱其任務是「decentralize Apple Daily（將蘋果日報去中心化） 」，計劃的首階段是把《蘋果》內容存放到永久的區塊鏈存儲平台Arweave。

另有網民上載2016年1月1日至今年6月16日的《蘋果》新聞純文字備份檔，文章數量逾40萬篇。該網民在網誌表示報道源自《蘋果》網站「昔日」中的連結，但不保證會長期留存。

高重建：用有版權內容或涉侵權

LikeCoin創辦人高重建在facebook發文，形容使用有版權的內容某程度上屬「公民抗命」，或涉侵權，故dAppleDaily等網民選擇匿名以避法律風險。為提升執行及與公眾協調的效率，他建議《蘋果》把新聞以CC授權，讓全球港人在「有近20年歷史的授權法律框架的保障下，放心備份、使用《蘋果》內容」，從而避免珍貴資料消失，「保存更多香港人的歷史」。

有人採用較有系統的方法備份《蘋果》新聞，亦有人使用效率較低的傳統手法。有網民稱會剪下實體報紙或以「複製貼上」功能將 《蘋果》網上報道存入電腦，但基於法律風險不會分發出去。被問主要保存的《蘋果》報道，他稱「見到與大陸及香港變化有關的新聞就留底」，目的是「保留記憶，讓記者的工作不付諸流水」。

（港區國安法）

相關字詞﹕高重建 蘋果日報

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