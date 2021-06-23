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讀者赴將軍澳廠留影 何栢良對《蘋果》又愛又恨

【明報專訊】昨日繼續有市民到報攤及便利店購買《蘋果日報》，亦有讀者專程到將軍澳壹傳媒大樓外拍照留念，對於《蘋果》很大可能被迫停刊，有讀者說「歷史自有公論」。港大感染及傳染病中心總監何栢良稱醫學界對《蘋果》「又愛又恨」，因《蘋果》為市民提供很多醫學資訊，但報道醫療事故有時令業界感到不是很公道。

「醫學報道貼地 有時不太公道」

何栢良在商台《在晴朗的一天出發》表示，《蘋果》是其中一個網上新聞做得很快和做得不錯的平台，對於《蘋果》或快停刊感可惜，因它提供很多醫學資訊，大學發表醫學研究結果都會邀請《蘋果》採訪，其報道「貼地」，一般街坊亦較易掌握內容，失去《蘋果》在資訊上對大眾是一個損失。他形容醫學界對《蘋果》「又愛又恨」，因它報道醫療事故有時令業界感到不是很公道，但「針無兩頭利，如你想傳媒自由度高，有些事你要接受」。

《蘋果》長期讀者張先生及太太昨日專程到壹傳媒大樓外拍照留念，他說《蘋果》在港人心目中有一定價值和地位，對於它或即將停刊非常可惜。他引述其他人說，《蘋果》結業後不需要再買報紙，「代表咗一部分人心聲」。對於政府稱《港區國安法》只影響一小部分人，但《蘋果》數百員工因公司高層涉嫌違反國安法而失業，張表示「歷史自有公論」。

報攤稱連日入票《蘋果》不果

咖啡店店東黃女士昨日凌晨到旺角一報攤購入100份《蘋果》，放在店內供食客取閱。她說前晚得知《蘋果》大限將至後徹夜難眠，形容情况猶如真實噩夢，認為國安法界線模糊，難言買《蘋果》會否同被指「勾結」。報攤店東超哥稱昨日已入貨1200份《蘋果》，過去數天多次入票予《蘋果》不果，日後或要有債權人清盤結算才能交數。

天后電氣道一報攤東主黃太昨表示，開檔不久《蘋果》已近售罄。她說，未有政治問題時《蘋果》已是銷量最好的報紙之一，佔其報檔逾三成收入，「冇咗《蘋果》冇第二樣取代，（客人）買唔到《蘋果》係唔會即刻轉買《明報》」。主婦吳女士稱，自《蘋果》創刊支持至今，斥政府把黎智英及多名《蘋果》高層還押屬未判先入獄，又稱香港言論自由不斷收窄，「六四（集會）又冇、七一（遊行）又冇」，市民無從申訴。她認為《明報》亦有「變質」，但比其他報章屬「好少少」，《蘋果》停刊後或會轉買《明報》。

（港區國安法）

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