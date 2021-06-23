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李月華：紅線變紅海 今日《蘋果》明日他媒

【明報專訊】律政司長鄭若驊雖然表明在《港區國安法》下，正常新聞報道並沒問題，但曾在《蘋果日報》工作的資深傳媒人李月華認為，傳媒工作現時面對的不止是「飄移的紅線」，甚至是「紅網、紅地氈、紅海」，無法得知如何被視作違法，又稱今次壹傳媒案有人在未審訊、未有裁決下已失去人身自由，公司被凍資致無法運作，「這樣恐怖的做法，今日發生在《蘋果日報》，明天可以是《明報》或其他媒體」。

政府任意稱「疑犯」為「罪犯」

李月華1997年加入《蘋果》，2016年離開壹傳媒集團。她對於壹傳媒集團面臨停運感到難過，又指今次對香港影響極大，外界不應當作只影響《蘋果》，因為類似事件亦可發生在其他媒體、機構、公司。

縱使保安局長李家超上周四強調行動無關一般新聞工作，但李月華說「不要被政府spin（引導）到」，形容傳媒工作現時面對的不止是「飄移的紅線」，甚至是「紅網、紅地氈、紅海」，無法得知如何被視作違法，傳媒面對的環境比過去惡劣，沒有人可獨善其身。她指本港向來採「無罪假定」原則，官員只將涉事人稱疑犯，而不會講「與『罪犯』劃清界線」，由此可見政府現時何其任意。

對「媒體高層無發聲」感痛心

李又稱，每當有關乎新聞自由的問題，廣泛影響記者，只有香港記者協會、香港攝影記者協會發聲，新聞業界高層、老闆、個別媒體均鮮有發聲，今次事件亦然，她對此感到痛心。

陳朗昇：立場報道方針不變

另外，記協新任主席陳朗昇昨日在《千禧年代》稱，暫未收到《蘋果》員工求助，暫沒聽說他任職的《立場新聞》會成為下一個目標，但相信公司和員工都有心理準備，強調《立場》報道方針和宗旨不變。

（港區國安法）

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