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動新聞總監已辭職 路透：《蘋果》電費也交不到

【明報專訊】壹傳媒董事會周五再開會決定《蘋果日報》是否停刊，路透社昨日引述《蘋果》一名高級職員稱，公司不但無法支薪，甚至連電費也無法繳交。該報員工陸續離開，繼即時財經組前日全體請假至周五，據了解，其他部組昨再有人請大假或辭職，其中突發組約20人即時獲批放假至周六，佔全組人不足三分之一；至於上周四被警方國安處拘捕的「蘋果動新聞」平台總監張志偉亦已辭職。

突發組約20人請假

據悉，約20名請假的突發組員工包括前線及後勤；有網上靜態港聞組記者說，組內20多名記者中，約一半人請假至周五，亦有個別同事請辭，但該記者稱昨仍如常採訪。據了解，部分請假或離職員工擔心被捕，亦有人因工作的部門有多人離職，難以運作而一起離開。壹工會昨日發聲明，以「前動新聞總監」稱呼張志偉，據悉，張志偉前日與董事會開會後辭職，昨已離開工作的通訊群組。同涉案正還押的壹傳媒行政總裁張劍虹、《蘋果》總編輯羅偉光上周六提堂時，辯方申請保釋時稱二人會辭去所有職務。

有《蘋果》港聞專題組記者稱，本身沒規定每天也要有稿件在報紙刊登，但感覺《蘋果》停刊日期隨時有變，他會繼續寫稿，確保即使明天是最後一天出版，也有稿件印報紙，他與另外3名組員均不會辭職，其部門至昨運作沒問題。

有副刊記者稱昨午仍有同事在趕稿，惟已暫停採訪，集中處理手頭稿件，本身並非安排本周見報的報道已調至本周刊登，料稿件足夠出版至周六。

美術留守：我哋走就出不到紙

在《蘋果》工作逾10年的陳先生認為離職是個人選擇，「我哋（美術部）走就出不到報紙」，表明會留守到最後一刻。他自言在這裏成長，「鍾意呢份工、呢間公司」，認為《蘋果》因「有不同聲音才被打壓」，其他報紙已被統一聲音。他稱紙媒不被打壓都已是夕陽行業，擔心日後難找工作。入職數月的A稱其部門沒人離職，「大家如常工作，但心情難免受影響」。

「未落案就嘗試揑死這家公司」

路透社引述《蘋果》一名了解凍資情况的匿名高級職員稱，公司的核心資產被凍結，不但無法支薪，連電費也無法繳交，「在一個以國際金融中心自豪的地方，當你（政府）還未落案起訴時就決定嘗試要……將這家公司揑死，這實在反常」。

（港區國安法）

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