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聯國人權專員：國安法致寒蟬 稱不止懲治 林鄭：起阻嚇才能發揮最大效能

【明報專訊】保安局長引用《港區國安法》凍結《蘋果日報》相關公司資產，以致欠資金營運，本周六（26日）可能出版最後一份《蘋果》。特首林鄭月娥昨日出席行政會議前見記者表示，國安法實施後，不會讓該法「形同虛設」，她稱國安法除懲治外，還有防範和制止，「對整體社會帶來的利益是能起阻嚇作用」。聯合國人權事務高級專員巴切萊特關注《港區國安法》在香港造成的「寒蟬效應」。路透社引述美國國務院發言人普萊斯表示，關注香港當局出於政治動機引用國安法，並用於針對個別傳媒機構。

林鄭：是次非處理新聞報道問題

林鄭月娥昨日被問到對《蘋果》可能停運，以及政府對壹傳媒希望資產解凍的意向，她回應稱，是次執法行動與一般正常新聞工作完全無關，政府處理的不是新聞機構或新聞報道的問題，而是危害國家安全的嫌疑行為，不能因涉新聞機構或其負責人，便指有關執法行動是打擊新聞自由，而新聞機構負責人亦不可以新聞機構作「保護罩」，而不遵守法律。她說，若因資產凍結引伸勞資糾紛，本港有嚴謹的勞工法例保障勞工權益，包括僱員在公司破產或關閉後會得到的保障。

林太表示，執行國安法必須認真、嚴肅，「不能讓它形同虛設」，指國安法的目的除懲治外，還有防範和制止，對整體社會帶來的利益是能起阻嚇作用，才能令國安法發揮最大效能。

鄭若驊：自由非絕對 正常報道沒問題

律政司長鄭若驊接受商台專訪，被問到《蘋果》事件時表示不評論個別案件，稱言論和新聞自由並非絕對，正常新聞報道沒問題，「（傳媒）都有時候會報道犯罪的案件，例如謀殺案，但你們不會接着就說『我們一齊去謀殺喇』」。她認為毋須過分擔心，「正正式式做專業新聞工作者的工作，不會有問題」。

就壹傳媒申請解凍部分資產，保安局長李家超接受商台專訪表示會依法處理有關要求。被問香港是否出現「報禁」，他說當局只是針對違法行為執法，並採取措施凍結相關公司與罪行有關的財產，有關做法是國際上公認有助打擊犯罪行為，防止有人繼續犯案或從中獲益。

聯合國人權理事會召開第47屆會議，聯合國人權事務高級專員巴切萊特在會上表示，港區國安法實施近一年，理事會已表達嚴肅關注，一直密切監察該法例對公民和民主空間，以及獨立的傳媒所產生的「寒蟬效應」。逾40個國家其後發表聯合聲明，促巴切萊特立即前往新疆，調查關於超過100萬維吾爾人被非法扣押、強迫勞動的報道；聲明又譴責國安法，並表示繼續關注國安法侵蝕本港基本自由的情况。

美關注執法動機 外交部公署批干涉

另外，路透社引述美國國務院發言人普萊斯表示，美國關注本港當局引用國安法時，是選擇性及出於政治動機，他說該法例被用作針對個別傳媒機構。外交部駐港公署昨日說，美國政客和機構以新聞自由為幌子，抹黑港府依法對《蘋果》採取行動，公然干涉香港事務和中國內政，公署發言人稱有關言論嚴重踐踏法治與司法獨立，中方表示強烈不滿。

壹傳媒工會昨日發聲明表示，明白在艱難處境下，公司短期內或無可避免會結束，對於有同事決定辭職，工會衷心尊重及祝福。工會昨與管理層會面，得悉若周五董事會決定《蘋果》停刊，網上新聞最快周五深夜起停止更新，周六將出版最後一份《蘋果》，工會將繼續就停刊後的離職安排與管理層保持聯繫。

明報記者

（港區國安法）

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