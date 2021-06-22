染變種「零號病人」瞞行蹤 印度男偕女友認罪還押

被告為報稱工程師的印度裔男子Syed Mohamed Rizvi（30歲）及報稱護士的菲律賓裔女子Guadiz Victoria Marie Alcaide（31歲），前者承認6項控罪，後者承認1項控罪。案發時間介乎今年4月16至18日。

女方有護士資格 向港人致歉

辯方求情稱，男被告隱瞞行蹤是為了不想家人接受查問，他亦不清楚部分到訪地點為何處。辯方另呈上由女被告親自撰寫的求情信，她稱欲向港人及年邁母親致歉，已感到後悔並願意承擔責任。辯方指出，女被告2013年獲菲律賓及美國的護士專業資格，她已收到美國的錄用通知信，本案或影響她的前途，望法庭判處非囚禁式刑罰。

控辯雙方同意的案情指出，兩被告分別於4月16及17日確診感染新冠病毒，兩人起初接受衛生署人員查問時沒披露全部行蹤。至5月4日，二人承認曾於4月10至11日到訪東涌東薈城、塘福、東涌諾富特東薈城酒店、愉景灣。警方進一步調查後，發現二人曾於4月13日到訪柴灣興華二邨，並於5月8日拘捕二人。

男被告在警誡下稱自己是遊客，不清楚東薈城及塘福為何處，又認為到訪興華二邨不屬聚會，因出席者均為家人。女被告稱透過查閱信用卡交易紀錄才憶起行蹤。

【案件編號：KCCC 1302/21】