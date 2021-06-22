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染變種「零號病人」瞞行蹤 印度男偕女友認罪還押

【明報專訊】本港首名社區確診變種新型冠狀病毒的印度裔男子及其女友涉瞞報行蹤，昨日在九龍城裁判法院承認共7項「向授權人員提供任何在要項上屬虛假的資料」罪，還押至7月5日判刑刑，以待索取背景報告。控方指出，男被告隱瞞於4月13與女友到柴灣興華二邨聚會，最終連同兩名被告在內共11人染病。根據衛生署紀錄，男被告屬「零號病人」，他隱瞞行蹤導致逾1600名住戶撤離、全港外傭須接受強制檢測。

被告為報稱工程師的印度裔男子Syed Mohamed Rizvi（30歲）及報稱護士的菲律賓裔女子Guadiz Victoria Marie Alcaide（31歲），前者承認6項控罪，後者承認1項控罪。案發時間介乎今年4月16至18日。

女方有護士資格 向港人致歉

辯方求情稱，男被告隱瞞行蹤是為了不想家人接受查問，他亦不清楚部分到訪地點為何處。辯方另呈上由女被告親自撰寫的求情信，她稱欲向港人及年邁母親致歉，已感到後悔並願意承擔責任。辯方指出，女被告2013年獲菲律賓及美國的護士專業資格，她已收到美國的錄用通知信，本案或影響她的前途，望法庭判處非囚禁式刑罰。

控辯雙方同意的案情指出，兩被告分別於4月16及17日確診感染新冠病毒，兩人起初接受衛生署人員查問時沒披露全部行蹤。至5月4日，二人承認曾於4月10至11日到訪東涌東薈城、塘福、東涌諾富特東薈城酒店、愉景灣。警方進一步調查後，發現二人曾於4月13日到訪柴灣興華二邨，並於5月8日拘捕二人。

男被告在警誡下稱自己是遊客，不清楚東薈城及塘福為何處，又認為到訪興華二邨不屬聚會，因出席者均為家人。女被告稱透過查閱信用卡交易紀錄才憶起行蹤。

【案件編號：KCCC 1302/21】

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