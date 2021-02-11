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警破外圍賭博集團拘168人 檢逾34億元投注紀錄

【明報專訊】警方於本月1日展開「戈壁」及「風盾」打擊非法賭博集團行動，至前日（20日）共拘捕168人，涉及18宗與非法賭博有關案件，當中有組織罪案及三合會調查科（O記）搗破活躍於新界北的外圍波馬集團，檢獲4個月收受逾34億元的投注紀錄。

招攬賭客 傀儡戶口洗黑錢

O記探員前日突擊搜查九龍、新界多個處所，包括天水圍作收受賭注的私宅，拘捕16男2女，介乎23至77歲，包括集團主腦及3名骨幹，部分有黑社會背景，涉非法收受賭注、營辦處所收受賭注及洗黑錢，檢獲多部手機、電腦、銀行文件及手寫投注紀錄等，當中顯示今年初4個月總投注額逾34億元。探員在被捕人住所檢850萬元現金，扣查4輛名貴房車，凍結涉案1950萬元存款。

O記總督察許康傑指該集團營運約一年，主要由一名主腦操控，3名助手負責營運收受賭注中心、會計、收數，再下一層為「艇仔」，負責招攬賭客，每逢賽馬或球賽日子，賭客透過電話或社交媒體即時訊息向艇仔下注，主要以現金結數，非法得益會透過傀儡戶口清洗。

另灣仔警區反三合會行動組上周六（19日）搗破收受外圍足球及賽馬賭注集團，於石澳、筲箕灣、油塘及石硤尾拘捕3男2女，28至47歲，包括集團主腦及骨幹成員，涉非法收受賭注、向收受賭注者投注，其中47歲男子同時涉協助罪犯；檢獲5部手機、3部平板電腦等，及17.5萬元港元、700元人民幣、1.1萬元外幣，於手機發現約230萬元投注紀錄，初步相信透過內地賭網「皇冠網」向賭客提供戶口在網頁上賭博。

相關字詞﹕皇冠網 賭博 非法收受賭注 有組織罪案及三合會調查科

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