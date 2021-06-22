「大三罷」3青年被控集結 警稱帽難形容 官：有幾難?

3名被告依次為陳彥陽（23歲）、譚禹軒（23歲）及張瑞麟（22歲）同被控於2019年11月12日在上水新運路與掃管埔路交界，參與非法集結；陳、張各被控一項身處非法集結時使用蒙面物品罪；陳另被控管有一個打火機充氣罐，意圖摧毀或損壞他人財產；張另被指管有35條膠索帶，意圖作非法用途。

質疑隔5米如何推開警員

控方證人署理警長A匿名作供，稱當晚約9時，他與其他特別戰術小隊隊員到場，目睹有示威者以水馬、鐵欄等雜物堵塞新運路東西行線，交通燈被焚燒等。A下車時，戴黑帽、藍色面罩及身穿黑衣的首被告迎面跑來，兩人相隔5米，A表明身分，惟被告以雙手推開。陳官質疑「隔5米點推開」，A解釋追捕時縮短距離，為了制服被告而揮動警棍打他的左手及左大腿，但被告突然蹲下，擊打位置在頭頂「擦過」，A將他壓制及扣上膠手扣，在其背囊發現打火器充氣罐。

官： 叫囂叫口號兩回事

陳官問及首被告的帽，A指「好難言語表達」，陳官問：「好古怪㗎頂帽？」控方取出證物供證人確認，陳官看畢證物反問：「咪鴨嘴帽囉，有幾難形容？」辯方盤問時，質疑當時沒人叫口號，A不同意，控方指A口供紙稱「一些人在叫囂」，陳官遂指「叫囂同叫口號係兩樣嘢」。控方今日會傳召署理警長B作供。案件今續。

【案件編號：FLCC895/20】

（反修例風暴）