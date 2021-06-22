18歲男磚擲水炮車 官：明顯挑戰權威

令旁人仿效 非一時衝動

被告陳業云為港大專業進修學院學生。上訴庭在判辭表示，民陣當日發起遊行，被告在暴動和騷亂期間向水炮車丟磚，不只是損毀水炮車，更是挑戰水炮車所代表的法律、秩序和權威。被告行為亦造成漣漪效應，激起旁人仿效，相信不是一時衝動。

上訴庭提到律政司曾向原審主任裁判官錢禮申請刑期覆核被拒，錢禮當時沒有在庭上播放事發片段，做法十分奇怪，亦忽視案件嚴重性，又指雖然錢禮是資深裁判官，但她僅以簡短字眼交代維持原判理由，沒提及上訴庭同類案例及量刑原則，認為錢禮過分側重更生因素，忽視控罪嚴重性。

另外，網民前年12月9日發起「大三罷」，地盤工何國基（40歲）、2名同19歲的男生陳家維和林曉偌，在上水天平邨停車場天台製作堵路工具，警方到場時他們遺下帶釘膠管、電鑽等，早前被裁定一項串謀刑事毀壞罪名，地盤工昨判囚8個月，兩學生入更生中心。另同案男教師謝銘基（33歲）亦因當日管有剪刀、士巴拿等，裁定管有工具意圖作非法用途罪成，判囚5個月。

【案件編號：CAAR5/21、FLCC 1704/20】

（反修例風暴）