陳茂波座駕司機禁區上落車 九巴急煞

司長辦：已提司機留意 警：沒接報案

根據該段流傳的車cam片段，車牌「FS」的財政司長座駕當時正沿太子道西往大角嘴方向行駛，至洗衣街時亮着死火燈，並在花園街對開燈位前的禁區終止路牌旁停車。當時司機待一輛九巴駛過後打開車門下車，再急急打開右後乘客位車門，惟司機在與左二線極為接近的位置時，一輛駛至的87D線九巴緊急煞車，幸未釀成意外。

當時，一名手持膠袋的女子從行人路出現，與陳茂波一起急步登車，多人在路旁送車，包括民建聯立法會議員鄭泳舜。該九巴一度扭軚越過財爺座駕，及後再停車讓路予財爺座駕先行，財爺座駕起步越過九巴後，連切3線右轉入通菜街駛去。

陳茂波前日在facebook發布多張在旺角花園街排檔購物及與市民的合照。財政司長辦公室昨日回覆稱，已提醒司機應留意交通規例及路面情况。警方回覆稱沒有接獲相關報案。