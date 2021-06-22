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選委選舉 選民料30萬減至3萬

【明報專訊】選舉委員會選舉9月19日舉行，立法會政制事務委員會昨日討論選舉的實務安排。多名議員表示修訂選舉制度後，預料合資格選民數目大跌，質疑選舉日的投票時間過長，浪費公帑。總選舉事務主任翁應輝表示，初步估計今次選委會選舉有2萬至3萬選民，相較2016年的選舉有超過30萬選民人數大減，當局會再檢視投票時間。

質疑票站「拍烏蠅」浪費資源

麥美娟倡縮短投票時間

政府表示，投票時間擬定為早上7時半至晚上10時半，與以往一樣。工聯會麥美娟認為，選委會選舉選民基礎較小，理應較「着緊」一早便去投票，「票站晚上7時到10時許『拍烏蠅』的時候，是否浪費資源？」，建議縮短投票時間至「朝八晚六」，避免點票工作至深夜才完成。她亦關注防疫安排，建議進入票站者須用「安心出行」應用程式。

翁應輝稱，鑑於今次選舉已出現多種變動，如再縮短投票時間或令選民錯過投票，但他其後說會向選舉管理委員會反映意見，當局會再檢討投票時間。針對使用「安心出行」，翁說會重新研究，但做法或令選民憂慮留下有否投票的紀錄；當局會在票站安裝體溫探測器、酒精搓手液等。

另外，選委會選舉正做選民登記，經民聯梁美芬批評指引不清晰。翁應輝回應稱，所有選委會界別的選民均須重新登記，當局會研究收悉表格後，向登記人發出確認信，「如果收到表格後，中間發現有些地方填漏或填錯表格，我們會通知有關人士再填寫，但不會當你沒有交過」。

選委會選舉首次使用電子選民登記冊系統，市民到票站取選票時，毋須再人手「劃名」核對身分；票站亦會為長者、孕婦等有需要市民設「關愛隊」。

相關字詞﹕選舉委員會 立法會 選委會選舉

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