鄭若驊：激活冬眠法律護國安 李家超：盡早立23條 研究從未停

港區國安法涵蓋分裂國家、顛覆、恐怖活動及勾結外國勢力罪行；23條另外提及「叛國」、「煽動叛亂」、「竊取國家機密」等罪行。鄭若驊接受《商報》訪問稱，政府會在適當時機展開23條立法工作，香港有「冬眠的法律」可用作維護國家安全，冀可「激活」令法律發揮效用。對於國安法下的「指定法官」安排，她說即使是指定法官亦不影響獨立判案，反指是有人基於政治原因、看到法庭判決並非想要的結果，便不斷抹黑。

李舉例「優化」社團例 修訂叛國罪

李家超接受《星島日報》專訪時表示，23條立法是必須、正積極做法律研究，國安法未涵蓋的23條轄下罪行「一定要立法」。他舉例，社團受《社團條例》監管，「是否要優化去處理嚴峻行為？」他又稱《刑事罪行條例》有叛國罪，條文需否強化或修訂；以至現有條例是否足夠處理泄露國家機密罪行，亦為法律研究的一部分。

國安法首案、唐英傑案明日開審，李家超接受now新聞台訪問時稱案件重要性大，日後在國安法教育層面，會利用案件講解國安意識。被問到唐英傑案發生接近一年才開審，李家超稱法庭有很多案件要處理，認為本案排期已較反修例風波案件快。