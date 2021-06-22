官小26師生家長集體打針 小五生：自願打 好開心

17學生佔夠年齡者1/3

粉嶺官立小學小五生黃同學昨在校方安排下受訪。他點頭表示自願打針，並表示「好開心」，因可「保護自己、保護家人」。他說打針後沒感不適，也不擔心有副作用。黃母昨陪兒子到場，她說兒子主動要求接種疫苗，自己早前亦已接種疫苗，而經學校為兒子安排接種，她亦較為安心，故讓兒子打針。她說事前沒替兒子另找醫生評估是否適合接種，「他身體沒有事，我也不會擔心，愈擔心愈出事」。

粉嶺官立小學校長何美蓮表示，昨有17名學生、8名教職員及1名家長隨學校接種疫苗，而17名學生約佔該校合年齡資格學生的三分之一。她說若日後有足夠學生及家長，會再申請政府接送打針。

創知中學逾200人有意打

300人或以上打針可獲到校接種服務。創知中學校長黃晶榕稱，暫時有逾200名學生及家長有意集體打針，家長佔30多人，會看最終數字，如未達300人門檻，希望仍可獲到校打針，校方已預留下周五（7月2日）打針。

公務員事務局長聶德權昨稱，自措施推展以來，收到了不少學校查詢，正積極跟進，以盡早安排。