官小26師生家長集體打針 小五生：自願打 好開心

【明報專訊】政府早前宣布降低BioNTech（復必泰）新冠疫苗接種年齡下限至12歲，學校可經政府集體預約時段，政府昨日起安排校巴讓師生及家長前往接種中心打針。粉嶺官立小學26名師生及家長昨午到上水龍琛路體育館打針，其間教育局副局長蔡若蓮亦有到場視察。有小五生打針後表示「好開心」，不擔心有副作用，其家長亦稱打針前沒特意諮詢醫生意見，「他（兒子）有信心，我也有信心」。
17學生佔夠年齡者1/3
粉嶺官立小學小五生黃同學昨在校方安排下受訪。他點頭表示自願打針，並表示「好開心」，因可「保護自己、保護家人」。他說打針後沒感不適，也不擔心有副作用。黃母昨陪兒子到場，她說兒子主動要求接種疫苗，自己早前亦已接種疫苗，而經學校為兒子安排接種，她亦較為安心，故讓兒子打針。她說事前沒替兒子另找醫生評估是否適合接種，「他身體沒有事，我也不會擔心，愈擔心愈出事」。
粉嶺官立小學校長何美蓮表示，昨有17名學生、8名教職員及1名家長隨學校接種疫苗，而17名學生約佔該校合年齡資格學生的三分之一。她說若日後有足夠學生及家長，會再申請政府接送打針。
創知中學逾200人有意打
300人或以上打針可獲到校接種服務。創知中學校長黃晶榕稱，暫時有逾200名學生及家長有意集體打針，家長佔30多人，會看最終數字，如未達300人門檻，希望仍可獲到校打針，校方已預留下周五（7月2日）打針。
公務員事務局長聶德權昨稱，自措施推展以來，收到了不少學校查詢，正積極跟進，以盡早安排。