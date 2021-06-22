「無論對政府有何看法」 林鄭懇請市民打針

L452R變種「後來居上」

昨日新增3宗輸入個案，兩宗由英國輸入、一宗由印尼輸入，均驗出帶L452R變異病毒株。衛生防護中心總監林文健在記者會表示，過去兩周（6月8日至21日）本港錄得27宗確診，全為輸入，當中17宗涉變種病毒，8宗為N501Y，9宗為L452R，後者有4宗來自英國。他說輸入個案壓力上升，L452R變種個案增加，較以往N501Y相對為多，L452R似乎有「後來居上之勢」。截至6月20日，本港共驗出285宗N501Y，截至6月19日驗出112宗L452R。

林文健說，L452R已擴散至逾80國，而從英國到港人數相對多，當地6月14至20日一周內個案逾6.5萬宗，按周升三成，急增個案中逾99%帶L452R。他說，當地很大部分個案是青年及未接種疫苗者，而L452R容易迅速攻陷之前疫情穩定、疫苗接種率非常低的地區，希望大家居安思危，盡快打針。

至於長者接種率偏低，林文健說年滿80歲長者前日接種率僅3.55%，但長者死亡率較高，若有輸入個案流入，情况會令人擔憂。他引述聯合科學委員會聯同行政長官專家顧問團建議，長者或慢性病者之前適合接種流感疫苗，亦可「相對穩妥」接種新冠疫苗。

林鄭：疫苗唔係我哋發明

林鄭月娥稱，「無論你對於特區政府有咩睇法，呢個唔係特區政府嘅事，疫苗唔係我哋發明，又唔係我哋製造」，懇請市民為自己、為家人、為社會，為各行各業在相對好的經濟復蘇勢頭「繼續好落去」，令失業者下個月有工開，呼籲市民登記打針。

另外，林文健說本地首宗無外遊的非確診者關連變種個案、17歲少女仍未找到清晰的病源，143名密切接觸者檢測均陰性，逾70人染病抗體呈陰性。他說早前驗出少女家中雪櫃鱷魚肉表面陽性，其母說是一年前購買，相信是患者污染樣本；而患者曾到的寵物店、家居、補習工廈環境樣本全為陰性。

內科醫學院倡60歲以上毋須預約

香港內科醫學院昨召開記者會稱，本港長者接種率「堪稱世界最低」，加拿大、英國等多地長者接種率達八成至九成，沒有發現死亡率和中風數據異常。

該院院長李錦滔建議慢性病穩定者及曾打流感疫苗者可接種新冠疫苗，並呼籲政府容許60歲以上市民毋須預約，可直接入接種中心打針。