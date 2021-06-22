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規管醫療儀器 研19年未立法

【明報專訊】立法會衛生事務委員會2002年開始討論規管私營醫療機構及醫療儀器。衛生署昨日回覆表示，目前並無特定法例規管醫療儀器的製造、進口、出口和銷售，該署正推行自願醫療儀器行政管理制度，為長遠的立法規管鋪路。外科專科醫生、「醫護誠信同行」主席林哲玄表示，任何文明社會都應有法例規管醫療儀器，香港這方面十分落後。民主黨醫療政策發言人袁海文認為，規管醫療儀器「講咗好多年，（議會）無晒反對派啦，都無人阻撓啦，都唔敢攞上來」。

衛署：正推自願管理制度

林哲玄認為，香港對於醫療儀器水平監管標準十分低，「總有一些標準，但這些標準，你買電器、風扇都會有」。他認為文明社會都應該有法例監管醫療儀器，確保達到水平，形容情况不能接受。他又說，政府曾提出《醫療儀器條例草案》，以規定處理某些涉及高能量器械的療程時必須由醫生操作，或使用者在註冊醫生在場監督下使用，不過最後因美容業大力反對，這部分草案並未落實。

據衛生署回覆，澤仁醫療中心並非《私營醫療機構條例》下註冊的私營醫療機構；投訴人X先生曾用的「VAURORA Fractional CO2 Laser」並沒有表列於醫療儀器行政管理制度。

林哲玄表示，若果施行涉及表皮的療程，而療程沒有穿過真皮的步驟，不會受《私營醫療機構條例》規管。

相關字詞﹕林哲玄 袁海文 規管 醫療儀器

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