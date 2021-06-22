醫療中心激光療程疑嚴重燒傷男子面 涉事醫生曾被除牌 皮膚科醫生指過多激光致傷

消委會回覆稱高度關注醫療美容服務質素，呼籲消費者須小心衡量，接受療程前須謹慎評估風險，充分了解程序及步驟、對身體的短期及長遠影響、會否有後遺症，以及程序是否由專業人士施行等。

接獲上述投訴的民主黨醫療政策發言人、區議員袁海文表示，曾從事零售業、約40歲的X先生於去年3月在澤仁醫療中心購買脫疣療程，職員免費提供多個療程，包括5次皮秒蜂巢療程，供他處理臉部凹凸不平的暗瘡印。

事主稱需花兩年約31萬元復元

X稱，原於今年3月19日接受最後一次皮秒蜂巢療程，曾家雄在事前說他皮膚太厚，推介轉用CO2 laser療程。X表示，曾家雄無解釋風險，也沒要求重新簽療程通知書，療程期間「痛到叫出聲」，療程後面部帶有血迹，他說曾家雄稱是正常現象。他回家後連續3日發燒，傷口變紅、面部發熱。他於4月7日覆診，稱曾家雄說「沒有什麼可以做到」。

X其後向皮膚科專科醫生求醫，被診斷為面部嚴重燒傷。他說皮膚科醫生指他接受過多激光，嚴重燒傷，皮膚亦因而有玫瑰痤瘡及明顯發炎後的皮膚色素增生。他稱皮膚科醫生判斷，他未來需花兩年、約31萬元讓皮膚復元，費用包括會診、藥費、強脈衝光治療費等。

涉事醫生：唔係夾硬捉佢做

激光就係燒傷

本報記者昨到澤仁醫療中心，負責醫學美容的職員稱事件已交律師處理，不會回應。曾家雄其後致電記者，稱事主做了皮秒蜂巢療程效果不顯著，提議使用CO2 laser。他說事主當時可隨時拒絕，甚至可以用手推開，「唔係夾硬捉佢做」。

專科醫生：如極端反應或需暫停

曾家雄又稱「激光就係燒傷」、「做完紅咗係合理情况」，又認為事主並非流膿，而只是「血漿分泌」，通常相關療程後，皮膚需時4至7日「甩焦」，3個月至半年才會完全復元。皮膚科專科醫生陳厚毅解釋，分段式二氧化碳激光原理是透過對皮膚製造損傷，從而刺激骨膠原，達到治療皮膚凹凸問題，「太多會燒傷，太少會無效果」。他說一般而言，若病人在療程時有極端反應，或會暫停治療，觀察數天再決定療程是否適合。他稱有色人種如黃種人，因更易有色斑沉澱及疤痕增生，較白人更容易燒傷。

袁海文提醒市民，切勿因見到美容療程由醫生處理便百分之百信任，「醫生都可以燒得你好厲害」。他質疑醫生疏忽，將協助X循民事索償，也會向消委會及醫委會投訴。

曾家雄於2013年因以醫生身分向女病人推銷保險、與她發生性行為；以及不誠實使用電腦，騙取衛生署津貼等，被醫委會裁定專業失當，被無限期停牌，5年內不能申請復牌。曾家雄昨向本報稱，去年3月已復牌，強調自己雖沒執業一段時間，相關醫療技巧並無生疏。