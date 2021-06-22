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華爾街日報：5偷渡台灣港青獲美政庇

【明報專訊】美國《華爾街日報》報道，5名曾參與香港反修例運動的青年去年乘坐快艇潛逃到台灣，再前往美國申請政治庇護，是至今證實成功透過海路逃亡離港的唯一個案。台灣陸委會表示，對於媒體的報道沒評論。

唯一證實海路逃亡成功個案

報道稱5名男子年齡介乎18至26歲，《華爾街日報》將該3人提供的資料與香港傳媒報道跟政府檔案核對，相信身分屬實，報道稱他們因參與2019年反修例事件面臨審訊，其中兩人已被落案起訴，或面臨多年監禁。

其中獲庇護的Ray為25歲倉務文員，報稱參與中大和理大兩次衝突；22歲的Tommy是藝術系學生和兼職酒保，被控非法集結，被拘押3日後獲准保釋，但護照被沒收，及後被加控暴動罪；26歲的Kenny是土木工程師，2019年10月示威中與警察衝突被捕，被控襲警等幾項罪名，他報稱在拘留期間曾遭警員拳擊其後腦導致失去知覺。

朱牧民：美國務院接觸促送美庇護

報道指受訪3人互不相識，在不同時間決定逃亡，最後每人付出約1300美元（約1萬港元）獲安排購買雙摩打充氣快艇，在去年7月中某天早上在一處偏遠碼頭乘快艇離港，他們當時身上僅有iPhone手機和指南針導航，經過10小時行程，在漆黑中用電筒發出求救信號，期望台灣船隻救援，1小時後由台灣海巡署船隻帶到東沙，再抵高雄。報道引述美國香港民主委員會（​HKDC）組織總監朱牧民表示，美國國務院在得知5人情况後與他接觸，要求他透過人道主義庇護程序將5人送往美國，5人到達台灣幾個月後，終成功轉往美國申請政治庇護。

今年初曾有台灣傳媒人士發帖文揭發事件並質疑陸委會做法，本報其時曾向陸委會查詢，昨再以電郵向陸委會詢問，陸委會稱對傳媒的報道沒評論；本報昨向香港警方查詢上述被報道人士的相關資料，警方表示不評論個別報道。

相關字詞﹕逃亡 逃犯條例 反修例運動

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