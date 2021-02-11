陸委：逼簽一中承諾 違「不涉政治」原則 港府：干預港事務支援暴力示威者 損關係責在台方

稱「一中承諾」要求 擴至民間團體

邱太三昨於網上記者會指出，港府2018年7月要求台方派港候任處長簽署「一中承諾書」，作為核發工作簽證條件，台方拒絕；再於去年7月在經文辦3名須續簽證組長，以及1名新派秘書的簽證申請中，設置「一中承諾書」障礙。邱指出，除官方機構外，港府於今年3、4月，將措施擴至台方在港民間團體，包括外貿協會，以及非屬港處編制單位，如觀光局，兩名主任級人員因拒簽「一中承諾書」遭限期離境。至本月7日，港府再通知「經文辦」要續留的駐處人員，必須於本月14日前簽署「一中承諾書」，否則須於21日前離境。

辦公室不續租 在台港生服務網上處理

邱太三稱，台方基於對兩地人民的考量，有持續跟港府溝通，但沒有獲得善意回應，又稱於台港雙方2011年互設辦公室，是本着經濟、文化交流，不涉政治前提為原則，批評港府在北京壓力下加入政治障礙，片面違背當初原則，台方無法接受有關條件，7名簽證到期的員工已於周日（20日）返台，剩1名官員留守至7月底。經文辦會調整服務，其於香港金鐘力寶中心40樓的辦公室於7月底租約期滿後不再續租，但維持同廈11樓的移民署辦公室，台灣人護照補發或換發，以及外籍人士簽證等收發服務維持；港人赴台簽證、內地居民入台證等於網上申辦；而教育招生及在台港生服務亦會透過網上報名機制處理。

邱太三說，港府在台港交流的事情上不能作決定，又稱在北京對台外交及軍事施壓，兩岸關係難以「春暖花開」：「提醒北京，你們最常提的中華文化裏面，以力服人，絕對不是讓人心服的方式，能夠以德服人才是真正中華文化的精粹。」

港府發言人表示，台方近年多次粗暴干預香港事務，推出所謂「援港專案」，單方面設立「台港服務交流辦公室」，多次強調為暴力示威者及破壞香港繁榮穩定的犯罪分子提供支援，特區政府對此表示極度憤怒和遺憾，又指台方挑釁行徑與促進兩地交流合作的原意背道而馳，對港、台關係造成無可彌補的傷害，責任全在台方。對於簽證扣連「一中承諾書」，港府發言人表示，入境處按香港法例實施出入境管制，不評論個別個案，並稱在處理每宗申請時會按相關法律和政策，考慮實際情况後才決定。