公院推長期住院者打針 另4醫院放寬探病

長期病患可約門診「打針評估」

醫管局公布，轄下73間普通科門診由6月25日起，會為有意打針、定期在普通科門診覆診的長期病患者，在下次覆診前提供額外的醫生評估時段，協助他們決定是否打針。病人由今日起可致電預約，評估收費與普通科門診相同。當局亦增加5間門診提供科興疫苗接種，並增加部分診所接種名額。

另外，醫管局本周五（25日）起擴展特別探訪安排，由18間增至22間醫院，包括北大嶼山醫院的延續護理病房、仁濟醫院的骨科復康病房、內科延續護理部，以及北區醫院的4B病房和屯門醫院的康復大樓。探訪一次的家屬須持72小時內陰性結果證明；家屬定期探訪則須每周檢測。

另有3間醫院擴展探訪安排至其他病房，包括新增葛量洪醫院正座的老人內科病房、九龍醫院胸肺內科延續護理服務病房，以及明愛醫院內科及老人科／骨科復康病房及紓緩治療病房。病人家屬須預約探訪，職員將於數日內致電聯絡家屬，病房按實際運作安排每周一至兩次探訪。

研兒童疫苗過敏轉介準則

高拔陞昨在網誌表示，當局正與專家討論兒童疫苗過敏反應的評估及轉介準則，為私家醫生及普通科門診醫生提供具體和清晰標準，若符合準則，可轉介兒童至4間設有相關專科的醫院。

（新冠疫情）