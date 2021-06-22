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持抗體陽性證明入境 檢疫期可減至7天

【明報專訊】政府昨日宣布放寬中、高風險地區抵港者的酒店檢疫安排，抵港者若完成接種新冠疫苗、抵港時病毒檢測陰性，並出示3個月內的抗體陽性證明，可由檢疫14天減至7天，適用地區包括台灣、英國及美國等。首階段本月30日實施，港人離港前到私家醫院或化驗所自費驗抗體，回港可縮短檢疫期；7月內推第二階段，將在機場為外地抵港者驗抗體。

先推廣東省來港易 與澳門商通關

本港已14日無本地個案，港府正與內地及澳門商討通關。特首林鄭月娥稱，自5月下旬廣東出現過百宗個案，本港卻沒錄得廣東輸入個案，內地在「外防輸出」方面「非常成功及有效」。她說將先在廣東省推「來港易」，而較大的人員往來須與中央商討。

林太又稱，已正式與澳門政府商量通關，通行條件會設配額、要求打針、接受病毒檢測及有「熔斷機制」。澳門新冠病毒應變協調中心表示，港澳通關的執行時機是香港連續28日沒本地個案。

研化驗所派護士機場抽血

食衛局發言人表示，如抵港當天或之前14天只曾逗留於B組（高風險）、C組（中風險）指明地區或台灣的人，完成接種疫苗、抵港「檢測待行」病毒檢測陰性，並持有3個月內獲認可的血清抗體陽性結果證明，酒店檢疫期可由14天減至7天，檢疫期間須接受兩次病毒測試，其後7天自我監察，並於抵港第12、16及19天強制檢測。上述措施首階段於本月30日生效，即港人離境前到私家醫院或認可化驗所驗抗體呈陽性，若3個月內回港，可減少檢疫7天；至於第二階段讓外地的人抵港驗抗體，期望於一個月內落實。

林太說，當局正探討由化驗所派護士到機場抽血，但送樣本回化驗所需時，抵港者可先到酒店，若翌日抗體測試陽性，便不用14天檢疫，7天可離開。她呼籲酒店業界酌情處理，不要收取全數14天檢疫的費用。

梁子超：無數據顯示驗抗體成效

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，未有具體科學數據顯示驗抗體成效，入境者仍有可能將病毒輸入社區，若傳入院舍，恐釀第三波疫情的老人院爆發。

業界：驗抗體最少300元 需求增或減價

香港醫務化驗所總會主席李偉振說，驗抗體一般收費300至600元，若需求增，有望減價。他說可在機場抽血送往化驗所，每小時可驗200個樣本，準確度約九成半或以上；二是「篤手指」快速測試，約15至20分鐘有結果，但較易有假陽性或假陰性。他說，除私家醫院，現有不足10間認可化驗所提供抗體測試，或供不應求。

（新冠疫情）

相關字詞﹕抗體測試 林鄭月娥 新型冠狀病毒

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