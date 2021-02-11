D類入座率不設限 宴會可容180人 業界指難預先查賓客打針史

C類入座率增至75% 酒吧4人一枱

港府昨公布周四（24日）起放寬部分處所的防疫規定，毋須接種新冠疫苗或做新冠病毒檢測的A類食肆，以及員工需每兩周驗病毒的B類食肆，防疫規定不變。員工必須打最少一針的C類食肆，每枱6人的入座率由50%提高至75%；員工打完兩針，並有三分之二顧客打了一針的D類食肆，入座率可由75%升至100%；如三分之二顧客已打一針，每枱可坐8人增至12人，宴會容納人數由100增至180。酒吧和夜店亦可由兩人一枱增至4人（見表）。

黃傑龍料未來只放寬打針食肆

黃傑龍認為，目前超過九成食肆屬B類，業界盼B類能放寬，例如延長營業時間。他說現放寬C和D類對業界短期來說無實際意義和幫助。他又說，本港已連續14日無本地確診，A和B類食肆限制仍不放寬，這很清晰地反映政府未來只會放寬有打針食肆的防疫規定，A和B類食肆不會再放寬，從業員可能要思考如何鼓勵員工盡量打針。

C和D類食肆限制進一步拉闊，宴會人數上限分別為20和180。黃傑龍說執行上會有困難，例如舉辦婚宴出請帖時是否要列明只招待已打針者，或是否要預先查詢所有賓客的打針史，若夠三分之二賓客打針才能搞180人宴會，否則就要將百餘人拒諸門外，只做20人聚會。

（新冠疫情）