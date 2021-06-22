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2/3人打針食肆宗教聚會本地團 人數上限放寬 七一慶典符條件可坐滿 4人限聚不變

【明報專訊】本港至昨連續14日沒有新型冠狀病毒本地個案，政府宣布放寬已接種疫苗者的防疫措施，包括驗出抗體者可減入境檢疫至7日；所有員工已打針的Ｄ類食肆可全場滿座。政府今次以三分之二人打針為進一步放寬的門檻，顧客達此水平的Ｄ類食肆可每枱坐12人，宴會可坐180人，不吃喝的婚禮亦可滿座；在酒店或會展舉行的七一慶典、大灣區座談會等亦可放寬。不過，四人限聚令不放寬。被問為何只准慶祝七一、不准當日遊行，特首林鄭月娥稱只基於公共衛生考慮，視乎主辦機構有無能力達到政府防疫要求。民主黨批評當局針對遊行，不必要地剝削港人權利。

林鄭月娥昨在記者會宣布，明日屆滿的社交距離措施將放寬，新措施為期兩周，至7月7日（見表）。政府除了放寬防疫規例第599F章，例如C及D類餐飲處所、酒吧、卡拉OK等的入座人數，並更改豁免第599G章下特定群組聚集的限制，而四人限聚令維持不變。

宗教聚會人數上限增至50%

林太表示，新措施會放寬宗教聚會人數上限，由30%增至50%；婚禮出席人數可由20，提高至容納量的50%；商業活動的股東周年大會、股東特別大會等，亦可由20人增至可容納的50%。上述三類聚集活動，若三分之二參與者已接種一針疫苗，容納量可進一步放寬至100%。本地旅行團如有三分之二參與者已打一針，每團可由30人增至100人。

林太說，「我們亦留意到近日已經多了很多活動，因為7月1日臨近，有24周年紀念活動，亦有一些關於粵港澳大灣區、『一帶一路』的座談會」，如該類聚會於酒店或會展的大禮堂或宴會廳舉行，參加者全部戴口罩及留在座位，其間不飲食，都可按以上說法放寬。

可辦七一慶典不可遊行

林鄭：視乎主辦方管控能力

被問為何政府可舉辦七一慶典，但市民不可遊行，林太說599G章限聚措施的調整是以疫苗氣泡為基礎，並審視主辦機構有否能力達到政府的防疫要求。她說室外聚會「遠遠不止」示威遊行，「每個周六、日，全港各區都有聚會」，情况令人擔心。她說目前放寬的聚會是在室內特定範圍舉行，視乎主辦方有否能力管控、活動本身有否除口罩等風險、有否營業需要及市民生活要求等，強調並非針對某一種特定活動。

「措施非絕對科學 基於公眾利益」

至於限聚令措施由港府專家抑或政府決定，林太表示防疫措施由政府集體決定，後果由政府承擔。她說專家是顧問角色，負責基因排序、現場視察等，政府感謝專家提供的意見。她又承認，過去18個月的抗疫工作具挑戰性，放鬆及收緊措施並非「絕對科學」，是基於公眾利益作決定。

民主黨批針對遊行示威

民主黨醫療政策發言人袁海文批評政府雙重標準，放寬室內大型活動的聚集人數上限，但維持「四人限聚令」，「學術研究都顯示，室內造成傳播的風險比室外高」，認為港府於執行防疫措施時「針對」遊行示威。他又說，去年記協申請遊行時提出嚴格的防疫限制，例如僅限會員參與、實名登記等，政府都拒絕批出限聚令豁免，目前疫情穩定，仍不放寬4人限聚，斥責港府不必要地剝削港人權利，「不要說《基本法》保障港人集會權利」。

梁子超：看不到真正的理據

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，如外防輸入做得好，不止四人限聚令，其他社交距離措施都可大幅放寬，「宗教聚會等放寬，但室外（聚集）不放，看不到真正的理據」。他表示，三分之二參與者接種疫苗，不代表可阻止病毒傳播，室內聚集的傳播風險亦較室外高，甚至不排除出現超級傳播。

明報記者

（新冠疫情）

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相關字詞﹕民主黨 梁子超 林鄭月娥 社交距離措施 新型冠狀病毒

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