【Emily】陳茂波落區了解長者用電子錢包：有高手

佢又話，電子消費券已成為近日網上熱門搜尋，大家一方面聚焦點樣登記同使用，亦有唔少人計劃點樣消費。佢話無論點樣消費，可以預期計劃會為本地零售、餐飲同服務業市道注入力量，更重要係推動儲值支付工具嘅普及應用。

為咗推動電子消費，港九新界販商社團聯合會及油尖旺愛心慈善基金噚日喺旺角擺街站，宣傳8月舉行嘅油尖旺購物節，司長都有到場，仲以電子支付系統購物，為商販打氣，後來佢喺facebook上載咗幾張相，顯示佢係用支付寶香港付款。

稱商戶顧客合謀套現或有法律後果

自從政府公布消費券計劃，近日另一焦點係八達通用戶可透過退卡將最後一期嘅1000元消費券「套現」。司長噚日喺無綫《講清講楚》重申，市民如有需要「退貨」係無可避免，政府唔想設下不必要嘅關卡，若有商戶同顧客合謀套現，唔排除會有法律後果。佢被追問係咪要負上刑責時就未有再正面回應，只係話會按個別個案處理。