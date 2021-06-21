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2021年6月21日星期一
港聞二
房協先導計劃推出年半 政策原意騰出大單位 首宗長者樓換樓 500呎換480呎
公屋聯會稱計劃不算失敗 倡研細換大擴至房委樓
民陣今年不申辦：被指無社團註冊 無可能辦七一遊行
西貢斬竹灣船河 曾飲酒男子溺斃
陸委會：拒簽一中承諾 撤駐港辦人員 不獲簽證斥政治打壓 港府截稿無回應
港府停駐台經貿辦 劉兆佳︰港澳納入反台政策
紅磡屯馬線新月台啟用 市民：轉線有啲遠
書法家區傑棠續為站名題字 宋皇臺專用宋代行書
護士檢查評估填補醫生短缺 關節炎輪候診症縮短至4個月
病情反覆 打疫苗須「等一等」
卸任公醫協會會長 憶當年1300醫靜坐爭得加薪 馬仲儀：公民社會力量毁 只剩無力感
嘆醫護罷工被秋後算帳 為未助平反感愧疚不忿
稱業界反對免試引外地醫生 政府不正視
毒藏傳統婚服寄港 3尼泊爾外勞被捕
馬會資助失明人協進會 細緻描述球賽動作場景 口述歐國盃立體聲 視障者睇波肉緊
張建宗：檢視有否放寬社交距離空間
總商會：倘持續無法通關 經濟一沉不起
首5月洗黑錢案升12% 警稱眾籌與目的不符方違法
「新海鮮」保護海洋 避開污染風險
叙福樓集團：設計菜式需時兩三月
尊子漫畫
【Emily】李永達當選鴿黨副主席 首務穩軍心
【Emily】陳茂波落區了解長者用電子錢包：有高手
【Emily】工聯會播百場電影 增對中共認識
【Emily】薛永恒拍片憶父創業拼搏精神
【Emily】容海恩帶女游水排長龍 游得幾個字
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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