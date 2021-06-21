首5月洗黑錢案升12% 警稱眾籌與目的不符方違法

警方今年6月將毒品調查科轄下的財富調查組、聯合財富情報組和總部（財富調查），升格為專責科級部門「財富情報及調查科」。警方數據顯示，2019年有1713宗調查洗黑錢案，2020年升至1905宗，增11.2%。今年首5月調查案件亦增，由去年同期661宗升至743宗；沒收財產由402萬升至6400萬元，增1492%。

財富情報及調查科高級警司鄭麗琪表示，調查洗黑錢案增，相信因去年疫下經濟轉差及失業率高，部分騙徒在社交媒體用「搵快錢」吸引失業者求職，游說借戶口賺佣金，提醒市民勿借出戶口及幫人開戶。總警司林敏嫻說，近年發現與虛擬銀行相關洗黑錢案，騙徒短時間內轉帳至不同戶口，追蹤難度增加。

稱每月檢討是否續凍財產

至於近年舉辦眾籌的組織成員因涉「洗黑錢」被捕及凍結資產，包括支援反修例被捕者的「星火同盟」。林敏嫻回應稱不評論個別案件，並說「眾籌」及「反修例」不違法，若眾籌目的與用途不符，涉欺詐罪才屬洗黑錢，而警方每月會檢討應否繼續凍結相關財產。

林又稱收發可疑交易報告系統陳舊，需人手檢視，7月初會向立法會財委會申請撥款，加入人工智能及大數據分析，金額暫不便透露。