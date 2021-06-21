張建宗：檢視有否放寬社交距離空間

昨1輸入 13日無本地確診

本港昨增一宗由俄羅斯輸入個案，涉及的36歲男患者為機組人員，帶有L452R變種病毒，前日抵港時驗出病毒陽性。本港已連續13日沒有本地個案，15日沒不明源頭個案。

張建宗昨發表網誌稱，第一階段「疫苗氣泡」下的社交距離措施由4月29日起生效，已接種疫苗的市民可於各項社交距離措施下得到較寬鬆待遇，由於本港曾錄得源頭不明、涉及N501Y變種病毒的本地個案，上述措施維持至6月23日。港府會視乎疫情發展、疫苗接種進度、以及「疫苗氣泡」措施落實情况，檢視有否放寬空間。此外，截至本月中，醫管局員工整體接種率超過41%。

許樹昌：可對接種者放寬

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港目前連續15日沒源頭不明本地個案，不代表社區沒隱形傳播鏈，早前連續42天無源頭不明，其後因17歲少女確診而「斷纜」。他又表示，內地、台灣及新加坡曾「防守得幾好」，但最近都出現爆發，顯示本港仍要嚴防輸入個案流入社區。

對於社交距離措施，許認為，現階段可針對已接種疫苗者放寬，例如延長接種者的堂食時間、增加同桌人數上限等；暫不是整體大幅放寬的時機。

另外，勞福局長羅致光昨在網誌提到，將由本周五（26日）起的第18輪院舍員工定期強制檢測，檢測期會由14日縮短至10日一次，在未來可行情况下，或再縮短至7日一次。羅表示，截至本月15日，估計約三成院舍員工注射最少一劑疫苗，雖然比例上不亞於全港的接種率，但與達至防疫屏障的八成接種率仍有很大距離，當局將於25日起停止發放「院舍員工強制檢測特惠津貼」；並於9月1日起停止支付院舍自行安排檢測費用。港府將向已完成接種院舍員工發放800元「疫苗特別津貼」。

（新冠疫情）