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馬會資助失明人協進會 細緻描述球賽動作場景 口述歐國盃立體聲 視障者睇波肉緊

【明報專訊】「輪到法國隊攻勢，頂到頭槌，右翼傳中真係教科書式（踢法）。」前日歐國盃匈牙利對法國足球賽事如火如荼，足球評述員講得緊湊，視障球迷聽得「肉緊」，輕輕拍櫈替法國隊未能入球可惜。評述員口述影像式講波，描述動作及場景十分仔細，幫助視障球迷在腦海想像球賽細節。香港失明人協進會會長莊陳有說，電視台講波以畫面輔助，描述不夠細緻，他只能掌握五成球賽情况，遂將體育口述影像服務帶入香港，令視障球迷興奮不已。

視障球迷：猶如置身現場

開場前，評述員李德能、馬啟仁、盧覓雪先形容氣氛，「現場30度」、「畫面見到好多男士打大赤肋，除咗上衣」。視障球迷「麵包」聽得入神，稱猶如置身現場，「球迷除衫一定好熱，又會揮舞旗幟，原來場面咁壯觀」。

稱口述精彩 另一視障者變球述

「個波喺匈牙利前場，左路進攻，好接近邊線，加埋10個人喺度進攻……」麵包十分喜愛口述影像式講波，因電視台講波不會說明開波及傳波確實位置，「只靠耳仔聽會難以理解」，但口述影像會仔細描述，令他更投入。另一視障球迷博輝以往認為足球很沉悶，口述影像式講波很精彩，因此對足球萌生「愛意」，現時會收聽不同賽事。

英超現場接觸服務 莊陳有引入

引入體育口述影像的功臣香港失明人協進會會長莊陳有，小學起已是足球迷，現時是利物浦擁躉。他見證電台講波式微，電視台依賴影像輔助，描述不夠詳細，令他只能掌握球賽五成情况，不夠盡興。他2018年赴英國感受利物浦對阿仙奴球賽氣氛，發現球場可提供口述影像服務，令他非常享受，此次經歷讓他反思，「點解英超有（口述影像）？香港可唔可以有？」

莊陳有在2019年6月亞協盃期間，首次邀請足球評述員協助球賽口述影像，視障球迷「感覺非常之好」及十分感動。協進會去年1月獲賽馬會慈善信託基金資助，成立「開聲體」體育口述影像服務，至今反應熱烈。

李德能：為視障人士講波要更精準

足球評述員李德能與協進會合作逾兩年，他說「自己收穫好大」，為視障人士講波要更精準及臨場反應快，亦遇到有人比他更熟悉球壇歷史，向他講述香港1970年代球員，「以前無諗過其實睇唔到嘅人，都會有興趣『睇波』」，但現時發現「有視力及無視力嘅差別，未必係我諗得咁大」。

至於口述影像講波有何不同，李德能說視障球迷「靠耳仔接收場波」，故有九成是描述，例如出界要說明哪隊踢出界、在哪個方位開波，因為近底線及近中線開波，威脅完全不同。另外，他亦分享視障人士對球員外形甚感興趣，故講波前會蒐集較多相關資料。

電台節目主持盧覓雪當晚首次參與球賽口述影像，為旁述增添「女聲」。她認為向視障球迷分享球賽喜悅，意義非凡，「唔可以因為佢哋身體一部分殘缺，而剝削佢哋享受比賽的權利」。她有意參與訓練班，為奧運運動項目口述影像。

相關字詞﹕莊陳有 香港失明人協進會 視障人士 口述影像 歐國盃

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