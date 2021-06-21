稱業界反對免試引外地醫生 政府不正視

執業試有「附加價值」

稱外地醫生變毫無準備下執業

執業試除評核醫生水平，她解釋考試有其「附加價值」，考生在準備考試過程一步步認識本地疾病模式、本地醫院應用的英語，一年半載的實習期亦讓其熟悉香港醫療環境，當成為駐院醫生時就可獨立工作，形容新制「完全剝奪了所有這些準備考試和做實習醫生的時間，變成毫無準備下，獲醫管局聘用就開始臨牀工作」。她說不清楚醫管局日後會否為這班醫生提供額外職前培訓，但質疑本地醫科畢業生同樣希望獲更多培訓，公院是否有足夠人力物力提供。

嘆前線醫生不被納入院校名單委會

新制下認可外地醫學院的畢業港人可免試來港執業，但她對能否透過大學名、排名、課程內容決定哪間院校的畢業生更適合在港工作存疑，稱前線醫生最清楚前線工作需要的特質，但偏偏決定認可院校名單的委員會無納入前線醫生。

新制下來港醫生取得專科資格後，在公營機構做5年並獲僱主確認其服務滿意稱職，即可在港註冊。馬仲儀說，目前醫管局的績效評核主要看其責任心、合作性等，至於該醫生對香港的醫學倫理和法律、病症轉介分類、公私營分工認識等則評估不到，「醫管局的評核就要背起等同於醫生執業試程度的責任」，過了評核即等同考獲執業試水平，日後醫委會不再參與評核，「（來港醫生）做夠5年（醫委會）就蓋章（通過正式註冊），下一次見他就是被投訴的時候，醫務聆訊見，到時我們做的只有懲罰，大家都不想」。