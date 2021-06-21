嘆醫護罷工被秋後算帳 為未助平反感愧疚不忿

因政見立場被投訴 被誣揑法輪功學員

馬仲儀在反修例期間多次就警民衝突發聲，去年7月有傳內地派醫護來港協助全民檢測，她又質疑成效及香港無相關引入機制等。她形容其言論可能「觸動到某些人的神經和利益」，她被誣揑為法輪功學員，又被指控罔顧人命。她說醫委會接獲醫生投訴由每年幾百宗，升至近兩年每年數千宗，膨脹的投訴主要涉政見立場和言論，「我點會榜上無名呢？每個醫生被投訴時都會感困擾；被投訴時需認真處理，我亦然」。

2020年初醫護罷工要求封關防疫，馬說政府始終無認真聆聽，一刀切「抹黑」為有政治目的，同事亦被秋後算帳。她說工會不斷勸食衛局、醫管局總裁和主席要小心處理，強調不接受秋後算帳，扣薪非最美滿結果，又對未能為同事平反感惋惜。

惋惜新冠未納入職業病 有考慮移民

另一樣令馬掛心的是新冠肺炎未納入職業病。據她所知醫管局染疫員工仍有索償，能否獲賠言之尚早，更甚是若基層染疫，僱主主動承擔責任的個案寥寥可數，「我們都是工會成員，整個香港工人權益我們都有責任」。

當了兩年會長，馬仲儀捨棄爭取海外進修的機會，新一年她會在執委會輔助新會長，投入工會時間較少，會考慮進修。談及未來，她說跟全港中產一樣有考慮移民，「這的確已不是當初你成長和生活的香港。你都要為下一代考慮是否應在這個地方成長，這是簡單的問題」。