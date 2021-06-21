卸任公醫協會會長 憶當年1300醫靜坐爭得加薪 馬仲儀：公民社會力量毁 只剩無力感

明報記者 朱韻斐

反修例譴責警方遭「抹黑」 數百會員撐聲明

馬仲儀2019年6月上任公共醫療醫生協會（PDA）會長，即遇反修例運動，其後世紀疫症來臨，關心公共衛生事務的PDA捲入社會漩渦。前年國慶日荃灣有警員近距離向示威者開槍，PDA發聲明強烈譴責警方蓄意射傷市民，「與行刑無異」。馬說，PDA的信念是那次槍擊在人道上不合理，但業界以至社會都有兩極反響，PDA收到很多「抹黑」言論。

發聲明後幾天是PDA特別會員大會，當日反蒙面法頒布，社會動盪，交通混亂，過去一般僅有數十人參與的大會，卻有數百人出席，為了支持執委會發聲明，馬仲儀感到特別窩心，「讓我們知道，我們關心的事很多前線同事都關心。可能今時今日站出來發聲的人已不多，但不代表大家無感覺」。

當年靜坐高官到場聆聽 如今或告犯聚

馬仲儀於2014至15年擔任PDA執委，2015年發起1300名醫生在伊利沙伯醫院靜坐爭取加薪3%，時任食衛局長高永文、副局長陳肇始、醫管局總裁梁栢賢和主席梁智仁等到場聆聽，最後成功爭取加薪。那時能凝聚數以千計醫生，她問：「這會否是我們最後的黃金時期呢？……今日再去伊利沙伯醫院申請（靜坐），會否批准呢？今時今日可能被告犯限聚令，第二，還會不會有高官下來見你？第三，是社會輿論……今時今日相類行動很易招至反響。」她說，以往每遇上流感高峰病房迫爆等，政府會與PDA商討，「政府在某個時段當我們是其中一個橋樑去溝通公共衛生事務」，但她感覺自2019年反修例運動，雙方溝通減少。

稱政府偏聽 仍信發聲重要

今時不同往日，馬仲儀說，以往政府會較廣泛諮詢不同層面，包括反對聲音，現在較偏聽。她說過往專業界別人士點出社會問題，由代議士在議會提出質詢和監察政府，現今能洞察社會問題的專業人士縱使仍在，但失去不同派別議員在議會制衡政府。她說，在港區國安法下，「甚至無人可以肯定你批評政府是否會犯國安法」，發聲無法帶來改變的無力感加上白色恐怖瀰漫，「我覺得公民社會的力量係摧毁咗啦」。她說仍相信發聲不是絕無意義，點出問題讓市民看見，本身就重要。

如何評價如今PDA的影響力？她猶豫後慨嘆：「其實工會的影響力深不深，到現在有時我都覺成疑……為何我回答時猶豫？因為當你講影響力時是講爭取到什麼，而這兩年很難說你爭取到什麼，但工會可能就是唯一幫同事發聲和爭取。」

嘆社會無路可走 為新人仍願「接莊 」感恩

連任兩屆會長的馬仲儀已卸任，以往會有同事自告奮勇接任，今屆花了數個月找「下莊」，有醫生不清楚自己還會留港多久，有些則不願高調參與工會，她一度擔心「斷莊」，新人願「接莊」是種恩賜，「你說今日PDA散了亦無話可說。香港社會已去到無路可走的地步，他們仍然肯出來繼續走這路」。