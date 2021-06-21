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護士檢查評估填補醫生短缺 關節炎輪候診症縮短至4個月

【明報專訊】全港約有逾2萬名類風濕關節炎患者，該病症會引致關節疼痛、腫脹，如不治療，關節會於病發後數月被侵蝕。醫管局港島西醫院聯網研究顯示，風濕科專科護士診所對穩定類風濕關節炎患者的病情管理，並不遜色於專科醫生診所。該聯網推出「綜合模式專科門診」服務，先由護士評估及安排檢查，類風濕關節炎病人首次求醫的輪候時間由平均兩年縮至4個月。

瑪麗醫院內科部主管劉澤星表示，類風濕關節炎是自身免疫系統異常而出現的慢性炎症關節疾病，病發率為0.35%，推算全港有逾2萬名患者。他指炎症可影響全身不同關節，有腫脹、疼痛等病徵，起牀時會「晨僵」，刷牙都受影響。若沒有適切治療，關節會於病發後數月被侵蝕，「像被揼爛的枱，點補都補唔番」。

如常驗血照X光

可及早穩定病情

本港風濕病科專科醫生較少，為紓緩醫生人手壓力及縮減輪候時間，港島西醫院聯網約於2017年起，對比風濕科專科護士和專科醫生為穩定患者病情管理的成效。參與研究的葛量洪醫院風濕及臨牀免疫科資深護師郭雪琪表示，280名類風濕關節炎患者參與為期兩年研究，各一半患者接受護士或醫生診治，最終267人完成。

結果顯示，兩組別均有92%患者的病情維持穩定；行樓梯、洗手等日常生活的健康評估，兩組變化不大，但護士診所的患者相對平穩。病人對護士診所的整體滿意度逾九成，較醫生診所的接近八成高。郭指，護士會花多點時間與病人分析關節痛成因等，教育病人於日常生活避免過度勞損。

護士醫生診斷共識達97%

港島西聯網於2018/19年度推行綜合模式專科門診，服務類風濕關節炎患者。醫生接獲疑似患者轉介信後，會篩查合適個案，交予護士診所於兩三周內進行驗血、X光等檢查，如評估為類風濕關節炎患者，可加快見醫生，患者平均輪候時間由兩年減至4個月。數據亦顯示護士與醫生確診分類的共識相當一致，準繩度達97%。

劉澤星指，患者見醫生前接受檢查，醫生可根據報告即時決定治療方案。綜合門診患者每4個月覆診一次，交替見醫生及護士，如病情惡化，會改為醫生跟進及改藥。

60多歲的區太患有類風濕關節炎逾20年，首四五年未能得到適切治療，關節變形及難以自理，「心情低落，成日喊」，至2004年到瑪麗醫院求診，病情改善。區太參與上述研究，由護士跟進病情，如常檢查，認為護士與醫生診所「分別不大」。

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