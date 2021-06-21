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港聞二

書法家區傑棠續為站名題字 宋皇臺專用宋代行書

【明報專訊】港鐵月台牆身以書法大字書寫的站名為港人熟悉，這些墨寶不但伴隨乘客候車20多年，近年更成為各地旅客慕名而來的「打卡」景點。這些書法均出自港鐵退休建築師、墨寶書法家區傑棠之手，2006年已移居加拿大的區傑棠視港鐵站名題字為己任，「退休好耐，但書法不會退休」，願繼續義務為站名題字，而即將於下周日（27日）投入服務的屯馬線土瓜灣站和宋皇臺站，便是其墨寶的最新「展覽館」。

行書難學求完美 2013年起練寫兩新站名

區傑棠移民前受訪曾被問及日後新線車站仍會不會題字，他當時笑言可透過電郵把書法傳送回港。果然，他筆下的「土瓜灣」和「宋皇臺」正是以此方式呈現於乘客眼前。驟看兩站名的書法風格跟其他站無大分別，但區傑棠透露，今次處理手法跟過往有很大差異，以港島線為例，其採用的書體為楷書，於唐代盛行，今次則採宋代流行的行書。他又說，港島線各站墨寶形態不同，是為了在港鐵落成初期加添識別各站的大標記，讓乘客「記得落車」，但宋皇臺一帶發掘了大規模宋朝古蹟，在此歷史背景下配合當時最流行且較嚴肅的書體，可深化這區的歷史感。

雖然已為港鐵揮毫多年，區傑棠坦言行書是眾多書體中最難學好，縱使較能表達書法家的性情，卻「不能騙人」。他為求完美，早於2013年開始練寫兩站之名，其中筆畫密集的「宋皇臺」頗難書寫， 「對我來說寫到個『宋』字跟『皇臺』的空間、重量有對比才算及格，結果寫了無數次才成功」。至於大眾對「土瓜灣」的「土」字何解有一點的迷思，原作者親自解說：「古字的『土』字最早是有一點的，但印刷術發明後在印刷上有困難，故倒不如刪走。」他續稱，在書法上很難寫到絕對平衡，其中一筆移位便變得不好看，加一點可彌補字的平衡。

移民退休仍願義務題字

從業餘愛好到現在開班授徒，7歲起每日寫書法的區傑棠認為文字線條富有動感，「每一筆都很耐人尋味」，而且過程中不同突破為他帶來滿足感，「唔寫就睡不着」，他笑言，「聽到學生說港鐵月台是我（區傑棠）的書法博物館時，感到飄飄然」。由1985年首幅書法坐落金鐘站，到兩個新站繼續出現其筆迹，區仍不言休：「通常書法家較長壽，哈哈！」

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