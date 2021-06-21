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紅磡屯馬線新月台啟用 市民：轉線有啲遠

【明報專訊】港鐵屯馬線下周日（27日）全線通車，紅磡站屯馬線新月台昨率先啟用，在新安排下，東鐵線乘客需經車站大堂前往新月台，才能轉乘西鐵線。有市民滿意月台設計，但認為「（轉線）行得有啲遠」，估計用較舒服的步速要行7分鐘；亦有鐵路迷表示這只是臨時安排，待東鐵線過海段開通後將更方便。

港鐵稱轉車3分鐘 乘客：舒服行要7分鐘

記者昨早乘東鐵線往紅磡站，靠站前，車廂內有廣播提示乘客要前往新月台轉車。下車後，沿路有港鐵職員及各鐵路線的標示，指示乘客前往各相應月台。據港鐵稱，若按正常步速，由舊月台步行至新月台約需3分鐘，記者以平常步速則約用3分14秒。

與兩名女兒同行的乘客何太稱，她們急步由舊月台往新月台也要用4分鐘，估計「舒服行要用7分鐘」；被問及新月台的設計，兩名小孩對於可觀賞到藝術品感興趣，何太則稱新月台感覺較以往寬敞，但始終「轉線都係講求快」，認為比起以前只需「行到對面」，現時較不便。

鐵路迷：最大優點有冷氣

鐵路迷蔡先生認為，新月台比舊月台最大優點是有冷氣；他指雖然新月台啟用後轉線步行距離增加，但只屬臨時措施，因東鐵線過海段（沙中線第二期）開通後只需乘電梯到下一層月台轉線。對於新月台啟用前曾爆出多項工程醜聞，蔡稱並不擔心，「相信港鐵確保公眾安全才開放」。

另外，港鐵早前稱，昨起至26日，西鐵線往紅磡方向列車到達紅磡站新月台後，會以不載客列車形式開到啟德，在啟德上客再往烏溪沙方向；而烏溪沙站出發的列車抵達啟德後，亦以不載客形式開往紅磡站，在新月台上客再往屯門方向，按屯馬線全線通車的列車時間表運作。

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