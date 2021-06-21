港府停駐台經貿辦 劉兆佳︰港澳納入反台政策

「不再讓台灣藉港牟利益」

港府表示，該駐台灣經貿辦是在「九二共識」基礎上促進香港與台灣在經濟、貿易和文化等領域交流。港府上月21日發稿回應傳媒查詢表示，推出「援港專案」支援暴力示威者及破壞香港繁榮穩定的人，又指台方行徑嚴重破壞港台關係，令經貿辦運作環境惡化，決定暫時關閉，所有香港人員已返港。

當時有台灣媒體引述消息報道，台方撤回4名港派官員的簽證。台灣陸委會當時發出「立場說明」，稱經貿辦是依據台港2011年互設辦事處共識成立，對港府單方面決定甚感遺憾，但沒回覆是否曾拒向港方員工發簽證。

另外，澳門亦於周六（19日），以在台人員無法獲簽證為由，暫停澳門駐台灣經濟文化辦事處運作，惟據台灣傳媒報道，澳門當局曾要求台方駐澳人員簽署「一中承諾書」以換取延長工作簽證。

劉兆佳上周接受訪問時提到有關問題時，稱中央現以經濟、軍事、外交圍堵台灣，並已將香港、澳門納入「反台政策」，不再讓台灣藉港、澳地區再牟取經濟利益。