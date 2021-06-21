陸委會：拒簽一中承諾 撤駐港辦人員 不獲簽證斥政治打壓 港府截稿無回應

有本港政界人士早前收到由台灣陸委員主任邱太三及台北辦事處代理處長林振宙名義發出的短訊，稱因港府要求台方派駐員工須簽署政治文件才能核發簽證，台方稱為捍衛國格及台灣人尊嚴，無法接受，因此台北辦事處員工不得已於昨日返台。短訊中表示辦事處仍會維持必要運作，「服務不中斷、不打折」，而辦公地址、電話亦暫不變更。

7人簽證到期昨返台 剩1人留至下月底

台灣陸委會昨發新聞稿，指港府自2018年7月起，屢次對台方香港辦事處人員簽證「設置不合理的政治條件」，要求簽署「一中承諾書」，令台方派駐人員無法續留及赴任，因此今日（21日）起，調整香港辦事處業務辦理方式。陸委會強調，自台方香港辦事處成立以來，一切活動遵守法令，從未逾越業務功能範疇，但中共及港府以「一中承諾書」設置障礙，台方堅拒逼使駐處人員簽署「一中承諾書」的無理政治打壓，並對中共當局及港府提出嚴正的警告與譴責。本報昨向陸委會查詢有關辦事處的往後工作，以及港台人員往來及對旅遊業、商務影響，陸委會表示主委邱太三會於今日下午記者會交代。

據台灣媒體報道，台駐港辦8名人員中，有7人因簽證到期昨離港返台，目前只剩7月底工作簽證才到期的經濟部駐港代表倪伯嘉。

民進黨副秘書長林飛帆表示，因為香港民主運動，北京和港府持續禁止許多外地人士、媒體、非政府組織進入香港，認為中共用逼台灣撤回駐館的方式孤立香港人，又稱中共的做法不僅讓台港關係倒退，也加深台灣人對內地政府的不信任。

國台辦：駐港機構須守基本法一中原則

本報昨向港府查詢有關要求台方人員簽署「一中承諾書」，以及事件對台、港人員交往及商經往來影響，截稿前沒回覆。就台灣批評港府停止駐台辦公室運作（見另稿），國台辦發言人馬曉光表示，香港特區和台灣地區交往要在一個中國原則的政治基礎上進行，台駐港機構必須遵守香港基本法和有關法律，不能有違反一個中國原則的任何言行。