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西貢斬竹灣船河 曾飲酒男子溺斃

【明報專訊】西貢昨日發生遊船河遇溺事件。10多人乘遊艇出海玩樂，並停泊於斬竹灣對開海面，昨午有人發現其中一名男子疑遇溺失蹤，報警求助。消防蛙人於水中救起一名昏迷男子送返水警基地，再由直升機送院，惟搶救後證實不治。

遇溺26歲男子麥×威，救起時昏迷，救援人員將他送至西貢對面海水警基地，再由飛行服務隊直升機送往東區醫院，醫護人員不停施心外壓，惟搶救後證實不治。事發昨午1時許，有人發現麥失去蹤影，懷疑他遇溺，船主遂報警求助。水警及消防到場向同行友人了解，在遊艇頂層瞭望，並根據資料展開搜救。

疑浮條鬆脫 死者下沉失蹤

消防潛水支援快艇在附近水域搜索，消防蛙人約半小時後在水中將麥救起，並送至西貢對面海水警基地。水警事後登上涉事遊艇，初步調查後相信麥游泳時遇溺，暫列有人送院死亡案件。

據了解，昨約15男女遊船河，遊艇停泊斬竹灣對開約200米海面，各人分別乘快艇滑水及游泳等，麥曾飲酒。他曾持浮條浮在海面，其後疑浮條鬆脫，麥下沉並失去蹤影，同行友人嘗試搜索不果。意外後遊艇駛往水警基地停泊，15男女帶同滑水板、個人財物等登岸，警方為他們錄取初步口供及登記資料後始離開。

本月13日，41歲姓何男子與友人於西貢綠蛋島嬉水暢泳，何其後被發現於離岸約5米遇溺，由水警及消防救起後證實不治。

相關字詞﹕遊艇 直升機 蛙人 遇溺 斬竹灣

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