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公屋聯會稱計劃不算失敗 倡研細換大擴至房委樓

【明報專訊】特首林鄭月娥上任初期提出，由房協推出兩項新房屋政策，包括「未補價資助出售房屋出租計劃」及「長者業主樓換樓先導計劃」，兩者反應均未如理想。公屋聯會稱兩項計劃不算失敗，認為樓換樓計劃可擴展至房委會資助出售單位，並容許「細換大」及一般家庭業主亦可申請。有立法會議員則希望房協可加強宣傳及檢視推行安排。

林鄭月娥首兩份《施政報告》分別提出由房協推行未補價資助出售房屋出租及長者樓換樓先導計劃，前者截至今年4月30日錄64宗成交，後者剛有首宗樓換樓個案，近日多名立法會議員在房屋事務委員會上批評出租計劃成交太少，甚至有議員表明不要把計劃恒常化。

柯創盛：缺乏宣傳無大力推動

立法會房屋事務委員會副主席、民建聯柯創盛認為，樓換樓反應欠佳是意料之內，因缺乏宣傳及無大力推動，促政府及房協更進取改善計劃，然後才研究是否擴大計劃。

公屋聯會總幹事、房委會委員招國偉表示，兩項計劃屬試驗性質，尤其是樓換樓計劃只是給長者業主多一個選擇，加上近年受疫情影響，反應未如理想可以接受，認為不算失敗；招國偉希望樓換樓計劃可擴至房委會居屋及租置單位，同時容許購入單位多年的一般家庭業主參與，以及研究「細換大」是否可行，促進公營出售單位流轉。

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