房協先導計劃推出年半 政策原意騰出大單位 首宗長者樓換樓 500呎換480呎

為善用現有公營房屋資源，騰出面積較大單位予需要更多居住空間的家庭，以促進資助出售房屋市場流動，特首林鄭月娥2018年《施政報告》提出，由房協推行「長者業主樓換樓先導計劃」，並由2019年10月起接受申請。

根據先導計劃，所有業主及已登記家庭成員年滿60歲或以上、並擁有物業最少10年等，容許大屋換細屋，毋須補價先在房協第二市場出售原單位，再在房協或房委會第二市場購買面積較小單位，業主購入新單位後須承諾首兩年不可在第二市場轉售。房協當時稱計劃涵蓋11個房協住宅發售計劃屋苑，估計約1300個長者戶合資格申請。

至今16宗申請 首宗成交屯門景新臺

房協最新資料顯示，截至今年6月15日收到16宗業主申請， 12宗完成審批獲發交易許可證，4宗不合資格。獲發交易許可證業主中，有兩人出售單位，其中一人去年12月出售屯門景新臺實用面積約500平方呎單位，及後購入新界區一個約480平方呎居屋單位，上月底完成購樓安排。據悉，新購單位同位於屯門區，房協未提供個案售出單位及購入新單位的樓價資料，而計劃鼓勵「大換細」，該個案兩單位面積相差約20平方呎。

另一業主已售單位10個月 仍未入市

另一售出單位個案為將軍澳茵怡花園業主，去年8月售出400多平方呎單位，相隔10個月後仍未申請購買另一面積較小資助出售房屋。房協表示，去年底已檢討先導計劃，認為現行模式有助促進資助出售房屋流轉，亦符合計劃為長者業主提供多一個選擇的目標。

指對象是長者業主

房協稱須審慎「不宜主動介入」

房協主席陳家樂接受本報訪問時稱，房協處理先導計劃的態度比同由房協推行的「未補價資助出售房屋出租計劃」更小心謹慎，因對象是長者業主，住宅物業買賣是重要人生抉擇，故房協絕不能成為促進者，「置業是市民重要人生規劃，房協不宜主動介入」。他認為先導計劃取得零的突破，對未來推行有正面作用，亦可就此個案過程研究執行樓換樓細節上是否有可以改善之處。

推至房委轄下單位 陳家樂：態度開放

對於先導計劃推出近20個月只收到16宗申請，過去8個月只增3宗，陳家樂認為計劃反應不算冷淡，因其間受多項因素影響，包括疫情、近月樓價上升及抽中「白表居屋第二市場計劃」名額買家入市等，不少房協資助出售單位業主均擔心售出原居單位後，未必可在第二市場購入合適單位，故抱觀望態度是可以理解。

被問到先導計劃應否進一步擴展至房委會轄下居屋及租者置其屋單位長者業主，他稱持開放態度，表明需交由政府及房委會考慮。

明報記者

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