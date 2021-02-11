警多區掃違規處所 一酒吧16歲負責人被捕 搗無牌吧賭檔 拘277人包括阮民安

警方昨凌晨約零時許突擊搜查漆咸道南一單位，搗破一間懷疑無牌酒吧。行動中一名28歲姓陳本地男負責人涉嫌無牌售賣酒類飲品、無牌藏有酒類飲品可作販賣用途及違反限營業令被捕。另外5名本地男子及3名本地女子，介乎24至41歲，則涉嫌在沒有領有酒牌的處所飲酒被捕。他們同時涉嫌違反限聚令被票控。所有被捕者獲准保釋候查，7月中旬須向警方報到。行動中檢獲217罐啤酒及39瓶烈酒，市值約3萬元。據悉，阮民安涉嫌在該無牌酒吧飲酒被捕。

阮稱正工作「無光顧無消費」 只遭票控限聚

阮民安昨午保釋後在facebook稱，自己「乜事都冇，淨係收咗張599G（限聚令告票） 同要報到」，又說前晚在facebook直播，「我出現喺嗰度係做嘢，無光顧，無消費，嗰支酒就係我Live入面嘅配套，間野有冇酒牌，關我×事！」

翻查阮民安的facebook，前晚9時許他在一酒吧直播訪問一名移民顧問，討論移民加拿大及英國資訊。他又向網民詢問，「599G係咪如果係做嘢就可以豁免？我應唔應該交？」又稱「明明無記者，都自己跑幾多層樓梯落去影我上車，再發俾（畀）所有黨報」，暗示有執法人員拍攝他被捕上車一刻再發給部分傳媒。

深水埗無牌吧拘24未成年客 最小13歲

另外，昨凌晨2時許，警方突擊搜查長沙灣道883號一個工廈單位，搗破一間懷疑無牌酒吧，拘捕16歲男負責人及51歲女職員，涉嫌無牌售賣酒類飲品、無牌藏有酒類飲品可作販賣用途及違反限營業令。單位內52名本地男子、兩名外籍男子及17名本地女子酒客，介乎13至51歲，則涉嫌在沒有領有酒牌的處所飲酒被捕，被捕酒客中24人未成年。

警方表示，涉事酒吧面積約1500平方呎，有黑社會背景，已運作一個月，酒客需由熟人帶到酒吧，初步調查顯示，被捕13歲男酒客是隨朋友到無牌酒吧，他正就讀小學。警方採取行動時需破門而入，酒吧設有隔音裝備。行動中共檢獲150罐啤酒、一批烈酒及一批音響器材。