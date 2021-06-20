廢紙回收價「封底」 近七成拾荒者不知

收入增加者逾半不到200元

「拾平台」2月底於全港12區訪問了362名拾荒者，逾85%全職拾荒，65.8%每天拾荒逾5小時，惟53.7%受訪者每月收入不足1000元。至於受訪者光顧的回收店廢紙定價，每公斤7毫佔比最多，達46.4%，另分別有28.2%及13.8%的回收店定價為每公斤8毫及1元。調查亦顯示，計劃實施後有72.2%拾荒者稱從事拾荒的人數增加，認為主要與經濟環境差、紙價較以往高有關。調查顯示，68.3%受訪拾荒者並不知政府有推行計劃，亦有82.5%沒看見回收舖有張貼印有保證價格的告示，反映拾荒者對計劃一知半解。

關注團體倡最低回收價加至1元

平台發言人鄧永謙推算，廢紙回收最低定價若提升至1元，拾荒者每月平均收入仍不足2000元，遠低於最低工資，建議將最低回收價提升至1元，鄧同時建議當局加強對回收店的監管及巡查，確保符合保證價格的規定。

環保署回覆查詢稱計劃推出後廢紙回收市場活躍及反應正面，現廢紙回收價中位數為每公斤1元，高於指定回收價，又稱會定期巡查各區回收店及核查承辦商的記錄，確保回收價格符合要求。

（城市保育）